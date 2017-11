Vichřice během řádění změnila směr

Karlovarský kraj - Přetrhané dráty elektrického napětí, tisíce domácností bez proudu a bezpočet zlomených a vyvrácených stromů. Tak v kostce vypadala spoušť, kterou nejen v Karlovarském kraji způsobila vichřice Herwart, která na některých místech přešla až do orkánu.

Podle meteorologa Rudolfa Kovaříka ze Šindelové byl důvodem, proč vznikly tak rozsáhlé škody, úhel, pod kterým vichr v krajině a v lesích foukal. Pojišťovny ještě nemají celkové škody vyčíslené, ale už teď je jasné, že půjde o miliony korun.



„Letošní vichřice, která se na některých místech změnila až v orkán Herwart a napáchala tolik škod, byla rozdílná, než jsme v uplynulých letech zažili,“ sdělil Rudolf Kovařík. „Orkány, které má Česká republika za sebou, jako byl Kyrill, Emma a Ignác, proudily vždy pod určitým úhlem a z konkrétního směru. Například orkán Kyrill foukal z jihozápadu,“ vysvětloval meteorolog.



Vichřice, která v Karlovarském kraji způsobila velké škody, během několika hodin změnila svůj úhel, a tím pádem byl účinek na stromy horší.



„Vichřice Herwart zpočátku foukala ze severozápadu, během zesilování větru se ale úhel vanutí vichru posunul zhruba o 15 až 20°, takže foukal spíše ze severu. Na stromy a další porosty to tak byl velký nápor. Protože nejdříve se stromy nahýbaly na jednu stranu a následně na ně vítr udeřil z jiného úhlu, a ještě k tomu ke změně došlo velice rychle. Tudíž takový nápor stromy nevydržely a buď se zlomily, anebo se vyvrátily i s kořeny,“ popsal Rudolf Kovařík.

Škody v Karlovarském kraji budou podle meteorologa vždycky nějaké, protože tu máme velmi členitou krajinu, a tak tu vznikají během rychlejšího proudění i lokálně místa, kde vichr proudí daleko rychleji než třeba na horách.





„Existují území, a to i v nížinách, kde na krátkou dobu může vichr dosáhnout i rychlostí, jaké jsou známé spíše na horách. To znamená, že je možné, aby i v údolí na několik vteřin či minut foukal vítr o rychlosti více než 120 kilometrů za hodinu. To následně vede k tomu, že i lidé v údolích mají zničené střechy, polámané a vyvrácené stromy a daleko větší spoušť, než tomu je v horských oblastech. To je věc, s kterou především v Karlovarském kraji musejí lidé počítat,“ upozornil Rudolf Kovařík.



Kdyby krajina v kraji byla více rovinatá, vítr by nemusel dosáhnout takové rychlosti. Vichřice, která pustošila celou Českou republiku, mohla mít i vzdáleně něco společného s hurikány, které ohrožovaly před několika týdny Ameriku.



„Je důležité si uvědomit fakt, že až 30 procent proudící síly z hurikánů, které byly v Americe, se v konečné fázi stáčí přes sever Islandu nad střední Evropu a tady následně mohou tyto síly i po několika týdnech ovlivňovat počasí. Jestli opravdu současná vichřice přímo souvisela s americkými hurikány, se nedá říct na 100 procent, ale určitá pravděpodobnost tu je,“ dodal Rudolf Kovařík.