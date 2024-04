Nejlépe házel diskem Dušan Čonka z Chebu. Discgolgové osmnáctijamkové hřiště v Mariánských Lázních v prostorách bývalých kasáren na Voře hostilo v sobotu turnaj plzeňské Tuta ligy. Bezmála devíti desítkám hráčů přálo slunečné jarní počasí s minimálním větrem.

Talíře létaly na Voře, do Mariánských Lázní zavítala Tuta liga | Video: Antonín Hříbal

V rámci soutěže amatérské Tuta ligy šlo v Mariánských Lázních o druhé letošní zastavení. „Je to celkem úspěch, z kapacity devadesáti možných se nám registrovalo osmdesát tři hráčů a počasí nám od rána přeje,“ sdělil Deníku začátkem soutěže ředitel plzeňské Tuta ligy Tomáš Šilhánek s tím že účastníci jsou z celých západních Čech. „V rámci plzeňské Tuta ligy jsme zde na hřišti v lázních poprvé.“

Discgolf je poměrně nová herní disciplína, která slučuje hod létajícím talířem s pravidly klasického golfu. „Jde o hru pro jednotlivce a pravidla jsou stejná jako u golfu. Jde o to, aby hráč dostal disk do koše na co nejméně hodů,“ dodal.

Trofej nejcennější si v hlavní kategorii Green odvezl Dušan Čonka z Chebu z klubu Caurus Egra. V kategorii Purple to nejlépe na cíl létalo Martinu Štainerovi z Krupky a František Viták z Discgolfu Plzeň měl nejlepší výsledky v kategorii Yellow. Kompletní výsledky najdete zde: https://idiscgolf.cz/domu

Historie discgolfu v Plzni sahá do roku 2003, kdy parta lidí z plzeňského frisbee ultimate týmu (Atrofované ruce) začala aktivně hrát discgolf, tedy českou discgolfovou ligu.

Discgolfové hřiště o osmnácti jamkách je v Mariánských Lázních v prostorách bývalých kasáren na Voře. Bylo vybudováno postupně v roce 2021 a 2022 ze zdrojů participativního rozpočtu města. V areálu hřiště se nachází dřevěné stoly s lavicemi k sezení, prolézačky pro děti i workoutové hřiště.