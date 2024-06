Máma jako inspirace pro film. To byl výchozí moment pro Vigga Mortensena, když psal scénář a hlavní hrdinku ve svém aktuálním filmu Až na konec světa. Herec a režisér o ní vyprávěl v sobotu na filmovém festivalu. A také o tom, proč ho lákal western, jaké vydává knížky a co pro něj znamenal film Pán prstenů.

Miliony diváků znají Vigga Mortensena především jako Aragorna z trilogie Pán prstenů, jejíž knižní předloha J. R. R. Tolkiena vyšla poprvé před 70 lety. „Já tu knihu vůbec neznal, byl jsem z toho trochu nervózní, tak jsem si ji vzal s sebou do letadla cestou na Nový Zéland, kde se mělo točit. A postupně jsem se uklidňoval, protože jsem záhy zjistil, že mezi jejími zdroji je mimo jiné keltská mytologie, o níž jsem už něco četl a která mi byla blízká,“ řekl herec.

Filmová trilogie byla pro něj výjimečnou a zajímavou kapitolou v kariéře, nicméně vracet se do kostýmu Aragorna zatím neplánuje. „Nepřijímám nabídky kvůli konkrétnímu jménu slavného autora nebo režiséra, podstatný je pro mě příběh. Aby byl silný a aby mě oslovil,“ shrnul Mortensen.

Silná žena

Svěřil se také, že pro jeho nejnovější snímek Až na konec světa se stala inspirací jeho vlastní máma. „Když jsem začal psát scénář – což bylo někdy během pandemie – viděl jsem v představách desetiletou holčičku, jak běhá sama lesem. To bylo dětství mé maminky, která byla silná a inspirující žena. Nějak se mi do tohoto příběhu prolnula. Stala se předobrazem hrdinky Vivienne, kterou hraje Vicky Kriepsová. Jen jsem ji přenesl do 19. století. Teprve potom začal příběh dostávat i obrysy westernu,“ popsal herec genezi svého filmu s tím, že byl potěšen účastí mladého kolegy Sollyho McLeoda, který byl na tiskové konferenci také přítomen.

„Každý hrdina potřebuje oponenta, mizeru, který dává filmu dynamiku a napětí. Solly ho ztvárnil skvěle,“ řekl o kolegovi s tím, že před natáčením mu poslal přes čtyřicet různých westernů, aby se „dovzdělal“ v daném žánru.

„Přiznávám, že jsem v tomhle žánru měl své mezery,“ řekl s úsměvem McLeod. „Pro mě to byla čest s Viggem točit. Je to charismatický, vzdělaný a vnímavý kolega.“

Pokud jde o žánr samotný, nechtěl prý Mortensen kopírovat styly jiných filmařů. Třeba Sergia Leoneho, kterého ctí: „Claudia Cardinalová, jež hraje v Tenkrát na západě, je krásná a silná žena. Podobně jako moje hrdinka. Ale víc mě zajímala výchozí situace – co se stane s ženami, když jejich muži odejdou do války. I jak se s tímhle modelem dá pracovat a co o lidech vypovídá.“

Ukrajinský zážitek

S dojetím vyprávěl také o své návštěvě Ukrajiny, kde nový film promítal. „Byl jsem se tam podívat a lidé mě žádali, jestli bych tam náš film nepromítl. Byl jsem tomu moc rád nadšený a zůstalo to ve mně jako silný zážitek. Promítání mělo úplně jinou atmosféru, film lidé přijali s nesmírnou pokorou a radostí. Navíc motiv malého chlapce, který ve filmu putuje s nevlastním otcem, je na Ukrajině citlivý. Je tam dnes řada dětí, které vyrůstají stejně, bez vlastního táty,“ líčil Mortensen.

Herec vlastní i malé vydavatelství, sám píše poezii a vydává různé knihy a antologie. „Mám rád, když lidé mohou sdílet své zátky z četby a když je knihy obohatí. I když pro některé lidi jsou už dnes na okraji zájmu,“ posteskl si.

Herectví považuje za možnost zkoumat sám sebe. „Je to pro mě vždycky emocionální cesta, pátrat ve svém nitru a svých zkušenostech, nutí mě to učit se nové jazyky a pracovat na sobě,“ shrnul svou hereckou profesi.