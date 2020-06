Rekonstrukci by tak měla podstoupit základna Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově, počítá se s vybudováním operačních sálů v sokolovské nemocnici, s výstavbou silnice k budoucímu areálu BMW na Podkrušnohorské výsypce, s dostavbou depozitáře krajské knihovny nebo 1. etapou revitalizace Císařských lázní v Karlových Varech.

Do konce roku by měla být hotova nová lávka přes Ohři ve Svatošských skalách a cyklostezka v úseku Všeborovice – Šemnice na Karlovarsku. A také by se mělo začít s dostavbou nemocnice v Chebu. „V době, kdy se celá republika vzpamatovává z pandemie koronaviru, je velmi důležité, aby kraj zachoval probíhající a naplánované investice. Pomůže to všem oblastem života v regionu, ať jsou to opravy silnic, zdravotnictví nebo cestovní ruch a další,“ uvedl náměstek hejtmana Dalibor Blažek.

V souvislosti s dostavbou chebské nemocnice má kraj připravenou dokumentaci pro zadávací řízení. „Na konci září bychom měli mít vybraného zhotovitele, podepsanou smlouvu, a s dokončením stavby pak počítáme v první polovině roku 2022,“ upřesnil Blažek. Mezi největší plánované investiční akce v příštím roce bude patřit další etapa revitalizace Císařských lázní, rekonstrukce budovy Střední školy živnostenské Sokolov pro potřeby policejní školy a přestavba další budovy pro výuku Střední školy živnostenské Sokolov. Měla by také být zahájena projektová příprava Společného operačního střediska složek Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje. „Počítáme také s debatou ohledně zahájení projektové přípravy řešení budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary,“ uzavřel Blažek.