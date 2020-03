„Všechny taneční akce, které jsem měl předjednané, mám zrušené. Nemohu vyučovat ani v taneční škole, takže jsem doma,“ uvádí taneční mistr. „Měl jsem mít v tomto období čtyři taneční soutěže, ale s tím je utrum. Zrušit jsem musel i celorepublikovou soutěž tanečních formací,“ říká Vladimír Hána.

A i když to vypadá, že je nyní ve slepé uličce, ze které nejde ven, nevzdává to a boj s koronavirem přečkává doma s manželkou. Pomáhá jí se šitím roušek pro známé, sousedy a ty, kteří to potřebují. „Vůbec si nejdeme na nervy, jak to někdy v manželství bývá. Když jsou dva několik týdnů v jednom domě, začnou mít ponorku. Musíme hrozbu viru brát s nadhledem. Naopak jsme se semkli pro dobrou věc a také šijeme roušky pro ty, kdo je nemají. Manželka je totiž dámská krejčová, a tak s tím nemá problém,“ poznamenává mistr. Opravuje, co je v domě potřeba, a uklízí skříně. „Třídím si dokumenty, a udělal jsem si pořádek ve skříni s věcmi, které jsem moc nenosil. Čtvrtinu věcí jsem vyházel a hned tam mám místo. Jinak se připravuji i na prázdninový tábor a vyrobil jsem pro něj papírové loutkové divadlo. Stále doufám, že letní tábor dopadne dobře,“ dodává Hána.