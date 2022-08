V rámci slavnostního zahájení udělila mariánskolázeňská radnice čestné občanství spisovateli Vladimíru Páralovi. „Toto významné ocenění je za dlouhodobou popularizaci města u příležitosti jeho letošního jubilea. Autor knih Veletrh splněních přání nebo Milenci a vrazi letos v srpnu oslaví 90 let,“ vysvětlila Reková.

Knižní lázně letos poprvé probíhaly ve třech dnech. „Jsme maximálně spokojení. Počasí se vydařilo, což v těchto západních končinách je dar z nebes. Jsem velmi ráda za to, že jsou spokojení jak nakladatelé, tak účastníci programu, ale i návštěvníci festivalu. Ohlasy, které se ke mně dostávají, jsou veskrze pozitivní, a to je neskutečná odměna pro organizátory,“ uvedla organizátorka akce Klára Khine, která si mimo jiné pochvaluje i spolupráci a vstřícnost všech partnerů. „Udělat festival v srdci Mariánek bez partnerů by nebylo možné. Festival se za tu dobu i hodně rozrostl. Je to vidět jak na straně nakladatelů a stánků, tak i na počtu hostů, které jsme tady museli ubytovat. Díky této spolupráci jsme také mohli zrealizovat jak rezidenční pobyt pro německou autorku a překladatelku, tak zajistit první letní školu psaní. A já doufám, že v této tradici budeme pokračovat i dále, protože co jiného bychom mohli dělat, než pomáhat mladým začínajícím autorům, aby se dostali sem k našim stánkům se svými knihami,“ řekla.

Za spolek Švihák, který se podílí na organizaci akce se ukázala i Markéta Monsportová, která také neskrývala spokojenost s celým programem. „Myslím si, že se třetí ročník Knižních lázní velmi povedl. Nesl se v duchu porozumění, jehož potřeba v dnešní době hodně rezonuje. V pátek odstartoval projekcí filmu Příliš pozdě zemřít mladý a malou oslavou velkého výročí Vladimíra Párala, který se stal čestným občanem Mariánských Lázní a brzy oslaví 90. let. Byl to krásný víkend plný hezkých setkání a knih," uvedla.

V Mariánských Lázních se v rámci Knižních lázní plánuje celoroční program. „Jedná se o takové dvojprogramy. Chceme zaujmout školy, ale i širokou veřejnost. Naše pozvání přijali spisovatelé, básníci, ale i herci a herečky. Je to nejen z důvodu, abychom navazovali na vztah ke knihám, ale zároveň, abychom podporovali umění,“ zmínila s tím, že program bude doplněný i o filmy a dílny. „Tato forma bude aktivnější a zábavnější. Zatím je vše v přípravné fázi, ale začínáme na podzim,“ uzavírá Klára Khine.