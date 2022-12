"V sobotu v 9 hodin spustí vlekaři kotvu a otevřou červenou sjezdovku. K dispozici bude půjčovna lyží a snowboardů, v provozu bude občerstvení ve spodní části areálu. První víkendový den se bude jezdit až do 20 hodin, v neděli pak do 17 hodin," hlásí vlekaři, kteří během týdne upravovali svah a v pátek montovali kotvy na vlek. Během dalších dnů budou připravovat i druhou stranu kopce tak, aby mohla být ve čtvrtek spuštěna lanová dráha se sjezdovkou pod ní. Pokud podmínky dovolí, spustí se i modrá sjezdovka. Od čtvrtka by také měla začít fungovat lyžařská škola. Ve stejný den bude otevřen i Igloo bar přímo na sjezdovce, který chystá nový koncept. Do 22. prosince včetně platí také předsezonní ceny, které jsou stejné jako loni. "Ceny jsme nechali u ledu," dodávají vlekaři. Za dvě hodiny zaplatí dospělý 400 korun, celodenní jízdné pak stojí 600. Děti od 6 do 15 let platí o stovku méně. Do 22. prosince mají všichni desetiprocentní slevu. Parkování přímo v areálu je zdarma.