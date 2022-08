Stejně jako vodáci mluví i zástupci Povodí Ohře. Jejich měření označuje průtok řeky v okolí Chebu za normální stav. Dále po proudu označují průtok Ohře za nízký.

Majitel jedné z největších půjčoven lodí Dronte, Míla Pražák, jeho slova potvrzuje. "Ohře je v Karlovarském kraji stále sjízdná. Horní úsek od Tršnic po Karlovy Vary je sjízdný lépe, poté jsou některé úseky, kde je to horší, ale stále se dá. Chce to sledovat v řece silnější proud vody a pokud možno se tudy vydat. Doporučujeme také brát si kanoe nikoliv rafty, které jsou na sjízdnost v řece s málem vody horší. Zájem vodáků je stále veliký, může za to teplé počasí," říká Pražák.

Stav vody sleduje i provozovatel občerstvení v Klášterci nad Ohří Martin Babáček. "Měli jsme ze sucha trochu obavy, ale naštěstí chodí lidé stále. Když bylo vloni více vody, byl u stánku mnohem větší frmol. Ale jak říkám, když je hezky přijdou lidé také," říká.

S vydatnějším deštěm v našem regionu počítat nemůžeme ani podle meteorologů. Pozorovatel počasí z klimatologické stanice v Šindelové na Kraslicku Rudolf Kovařík říká, že je to špatné. "Voda chybí a v nejbližších dnech žádné vydatné deště očekávat nemůžeme. I po celý příští týden bude většinou polojasno, ale beze srážek, což je špatně," říká.

Po intenzivních lokálních srážkách se výrazně prohloubily rozdíly v míře sucha mezi jednotlivými regiony. Zatímco v pásu od jižních Čech přes střední Čechy až do severních je nyní v půdě do jednoho metru tolik vody, jako je pro tuto dobu obvyklé, v Karlovarském kraji je extrémní sucho, což je nejvyšší stupeň sucha.

