GasNet zajistí směšovací zařízení, které umožní smíchat vodík a distribuovat ho do soustavy.

"My to jako město podporujeme od začátku, nic nás to nestálo a pro koncového odběratele se také nic nezmění. Navíc se zelenou politikou souzníme a je žádoucí hledat nové zdroje," nechal se slyšet starosta Hranic Dan Mašlár, který firmě poskytl součinnost v podobě představení projektu občanům. Do distribuční sítě se zapojí 360 domácností a veškeré městské objekty.

Výhodou pro tento model je poloha Hranic, protože se nachází na konci distribuční sítě. Hlavní přívod je ve Studánce. To umožní, aby směs plynu a vodíku putovala jen ke specifickým odběratelům, čímž distributor udrží celý proces pod kontrolou. Důležité je rovněž to, že stávající zavedené potrubí je vyrobeno z materiálů, které jsou vhodné pro tuto směs, což potvrdily průzkumy, které distributor ve spolupráci s městem provedly.

Vodík vyráběný z větrné a solární energie neprodukuje při spalování škodlivé emise, pouze vodní páru, čímž se snižují emise CO2 a řadí se tak obnovitelným zdrojům energie. Využití vodíku jako paliva v plynovodní síti umožnila novela energetického zákona z ledna tohoto roku.