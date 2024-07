Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nedávno uspořádala konferenci o využití vodíkové technologie v Karlovarském kraji a Bavorsku. „Zásoby fosilních paliv se zcela prokazatelně tenčí. Události posledních let navíc ukázaly, jak je důležité myslet na energetickou bezpečnost, tedy zajištění stabilní, spolehlivé a dostupné dodávky energie, nezávislé na vnějších geopolitických a ekonomických vlivech," řekl předseda představenstva krajské hospodářské komory Tomáš Linda. Podle něj je hledání náhrady za fosilní paliva nezbytné i kvůli změně klimatu a znečištění ovzduší. „Vodík má velký potenciál jako čisté palivo, zejména pokud je vyráběn z obnovitelných zdrojů. Pro Karlovarský kraj by mohlo průkopnictví v této oblasti znamenat klíčovou příležitost k nastartování nového hospodářského rozvoje regionu,“ dodal.

Petr Mervart, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie, představil účastníkům konference vodíkovou strategii České republiky. Zdůraznil potřebu podpory výroby a spotřeby vodíku zejména v průmyslových regionech. „Právě tam se může dobře rozvinout v komplexní vodíkové hospodářství, které se pak může multiplikačními efekty šířit dále,“ uvedl Mervart. Plánuje se například nasazení vodíkových vlaků na trati z Karlových Varů do Německa.

Jan Eder ze společnosti Auto EDER přiblížil, jak jeho firma začala prodávat a opravovat vodíkové vozy Toyota. „V Karlových Varech jsme vybudovali a zprovoznili první oficiální vodíkový servis v celé České republice,“ uvedl Eder. Firma plánuje i další etapy rozvoje, včetně realizace malého zdroje na výrobu zeleného vodíku s čerpací stanicí a vytvoření edukačního střediska pro školení pracovníků.

Zmíněným pilotním projektem v Česku může být využití vodíku v Hranicích u Aše, kde bude vyráběn z větrné a solární energie a následně dodáván do distribuční sítě. „Na konci roku by měla místní síť dodávat směs zemního plynu s až deseti procenty vodíku,“ uvedl Jan Červenka, manažer inovačních projektů společnosti GasNet. „My to jako město podporujeme od začátku, nic nás to nestálo a pro koncového odběratele se také nic nezmění. Navíc se zelenou politikou souzníme a je žádoucí hledat nové zdroje,“ nechal se slyšet starosta Hranic Dan Mašlár, který firmě poskytl součinnost v podobě představení projektu občanům. Do distribuční sítě se zapojí 360 domácností a veškeré městské objekty.

Wunsiedel v Bavorsku je trochu dál. Do konce roku 2030 chce zajistit všechny své energetické potřeby výhradně z udržitelných zdrojů. „Městu se podařilo vybudovat systém využívající různé zdroje obnovitelné energie, které se výborně doplňují a zajišťují stabilní dodávky energie,“ uvedl Gerhard Meindl ze Stadtwerke Wunsiedel GmbH s tím, že projekt podporuje i regionální ekonomiku tím, že se do něj mohli zapojit místní lidé a místní firmy.

Konference byla podle Richarda Štěpánovského z krajské hospodářské komory první z řady akcí o vodíkových technologiích. „Projekt Vodíkový region Čechy & Bavorsko je zaměřen na přenos znalostí, informací, know-how, koncepční plánování a vytvoření okruhu aktérů, kteří mají zájem rozvíjet vodíkové hospodářství ve společném příhraničí,“ vysvětlil.