V Dubině je ale řízení do konce letošního roku zastavené. "Vodoprávní úřad obdržel žádost některých účastníků řízení o přerušení řízení do doby vydání výjimky dle paragrafu 56. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody, sdělil své stanovisko už dne 18. ledna letošního roku. Stavebník, který se seznámil s inkriminovaným podkladem rozhodnutí, dne 24. února požádal o přerušení řízení, a to do 31. prosince. Vodoprávní úřad vyzval stavebníka k doplnění dokladů samostatnou výzvou a rozhodl o přerušení řízení," informoval mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.