Pomoci by mohlo vybudování vodovodu. Má to ale jeden velký háček. Připojit by se muselo dostatečné množství domácností.

V obcích, kterých se to týká, trvale žije zhruba 211 obyvatel. „O dotaci na vybudování vodovodu a kanalizace nemůže v současné době požádat město, ale společnost, která provozuje infrastrukturu, tedy Chevak,“ uvedl starosta Aše Dalibor Blažek.

Zhruba šedesátiprocentní dotaci ale firma dostane jen v případě, že se připojí dostatečné množství odběratelů, tedy i majitelé chat. Jenže to může být problém. V obcích totiž lidé převážnou část roku vodu mají a k vodovodu by se chtěli připojit jen v době sucha. Ale to nejde.

Město uvažuje i o tom, že by zajistilo odběrná místa tím, že by připravilo parcely pro výstavbu rodinných domů. „Musíme mít jistotu, že lidé do tohoto projektu půjdou. Pokud by se vodovod postavil a část občanů by se nepřipojila, může se stát, že se bude muset vracet dotace. A v tom případě by ji pak společnost mohla požadovat po městě,“ řekl starosta. Už tak by realizace projektu nevyšla město lacino, rozdíl mezi náklady a dotací by hradilo právě ono. „Jsme ochotni do toho dát finanční prostředky za podmínky, že se lidé připojí,“ řekl Dalibor Blažek. Zájemci by také zaplatili městu pětadvacet tisíc korun. Radnice předpokládá, že ten, kdo částku zaplatí, bude mít vážný zájem se připojit. „Poplatek by uhradil vypracování projektu, vyřízení stavebního povolení a také stavbu přípojek na hranici pozemku,“ dodal starosta.