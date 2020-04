Deset vojáků z Velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov už pomáhá v nemocnici v Mariánských Lázních.

Na oddělení lůžek následné péče budou vojáci maximálně do 10. května a provádět budou především sanitaci lůžkového oddělení, naskladňovat zdravotnický materiál, dezinfikovat prostory a zajišťovat rozvoz jídla. Vojáci budou pravidelně testováni, aby se zajistila jejich ochrana i ochrana okolí proti nebezpečnému koronaviru. Vojáci do mariánskolázeňské nemocnice přijeli na základě žádosti hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise, který tak reagoval na vysoký nárůst nakažených pacientů a personálu v mariánskolázeňské nemocnici. Dobrou zprávou pro Mariánské Lázně je fakt, že počty nakažených od pondělí výrazně nerostou. Zatímco od pátku do neděle mělo pozitivní výsledky 37 lidí, od pondělí testy ukázaly pozitivní nález pouze u dvou občanů.