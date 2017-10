VOLBY 2017: Na Chebsku žádný vážný problém nenastal

Cheb - Žádosti o přenosnou volební urnu, dotazy členů volebních komisí i různé problémy musí během voleb vyřešit volební dispečink.

Jaroslav Krajc

Ten chebský sídlí na místní radnici a na starosti má 32 okrsků, kde se na hladkém průběhu voleb podílí celkem asi 220 lidí. Zatím naštěstí nenastal žádný závažný problém, jen tradiční personální výpadky v řadách volebních komisí.



„Volby začínáme připravovat přibližně dva měsíce předem. Musíme objednat dostatečný počet sad hlasovacích lístků a dalších potřebných tiskovin a materiálů pro celé území obce s rozšířenou působností Cheb. Zabezpečujeme rovněž redistribuci volebních materiálů do 20 obcí v tomto území. Důležité je rovněž dostat hlasovací lístky včas k voličům do jejich domovů. Také sestavujeme okrskové volební komise a zajišťujeme jejich proškolení,“ popsal Jaroslav Krajc, vedoucí organizačního odboru chebské radnice, kde mají na starosti organizačně-technickou část voleb.

Problémy s jejich obsazením v Chebu nemívají. „Obecně platí, že na malých obcích není problém s obsazením míst v komisích vůbec, protože se jejich složení málokdy mění. Ve větších městech to bývá složitější, a tak sami raději komplikacím předcházíme. Díky zkušenostem z minulých let víme, že je například nutné včas upozorňovat stranické aparáty, aby dodaly své kandidáty, a pak je upomínat,“ vysvětlil. Všechna `jména` je pak nutné rovnoměrně rozdělit do všech okrsků tak, aby se v jedné komisi nesešli dva členové delegovaní jednou stranou či hnutím. Tradičním evergreenem je pak doplňování komisí, pokud nějaký z komisařů do dvou hodin po začátku voleb nedorazí.

„V prvních dvou hodinách volebního dne zde máme největší shon, protože musíme zavolat do všech dvaatřiceti komisí a zjistit, zda mají veškeré potřebné vybavení, zda dorazili všichni komisaři a jestli není nutné povolat náhradníka,“ podotkl Jaroslav Krajc. Je to navíc čas, kdy na dispečink nejvíc volají lidé, kteří by rádi volili do přenosné urny. Při každých volbách jsou jich v Chebu desítky. Na dispečinku ale také radí členům komisí, když si nejsou něčím jistí a potřebují poradit. A protože se dispečink nachází v sekretariátu radnice, volají sem lidé také s nevolebními dotazy a připomínkami. Práce lidí z dispečinku ale neprobíhá jen v kanceláři. Vyjíždějí také na kontroly, a to jak při hlasování, tak při sčítání.



Následné zpracování voleb o mnoho ulehčuje výpočetní technika. „Podle velikosti okrsků se doba zpracování výsledků zkrátila, a to až o čtyři hodiny. Díky počítačům lze navíc hned odhalit určité typy chyb, kvůli kterým se v minulosti musely hlasy přepočítávat,“ řekl Jaroslav Krajc. A co se pak děje s volebními lístky? „Urny, volební lístky i zapečetěné výsledky se sváží k nám na úřad, kde je budeme mít uschované po dobu, kdy může nastat soudní přezkum,“ dodal.



Před třemi lety například potrápily chebské volební komise výpadky elektrického proudu. I kvůli tomu zřídil ČEZ speciální krizové linky, které by případné komplikace ihned řešily.