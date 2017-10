VOLBY 2017: Zapisovatelka? I ta má u voleb zodpovědnost

Cheb - Ve volební komisi je důležitou součástí nejen její předseda, ale také zapisovatelka. Například Olga Gregoridesová z Chebu, dělá zapisovatelku při volbách již několik let. Jak sama říká, v jejím volebním okrsku číslo 17 v Májové ulici, se za poslední léta nic závažného nestalo.

Zapisovatelka Olga Gregoridesová z Chebu.Foto: Deník / Buriánek Jan

“Nic zvláštního jsme tady nikdy nezaznamenali a každé volby zde probíhají v poklidném duchu,” sdělila zapisovatelka. Tento volební okrsek je přímo ukázkový, za celou dobu konání voleb, ať už do kraje, anebo přímo do komunálu, se tu neobjevili ani opilci, nebo lidé, kteří by chtěli řádný průběh voleb narušit. “Mám u sebe zvláštní seznam, pro voliče, kteří přijdou odvolit s voličským průkazem,” sdělila zapisovatelka a ukazovala na dosud bílý arch papíru. “Pokud přijdou, tak je tam následně zapíši, že v našem okrsku odvolili,” vysvětlila Olga Gregoridesová.



A jaký je další úkol pro volebního zapisovatele? Jakmile lidé odvolí, volební místnost se uzavře, rozlepí se zapečetěné urny s vhozenými lístky a začíná třídění. “V první řadě musíme zjistit, které z hlasů jsou platné a které nikoliv. Stalo se nám v minulosti, že nám do urny lidé hodili buď obálku úplně prázdnou anebo s černým listem. Takové volební lístky musíme samořejmě vyřadit a jsou tak neplatné,” sdělila zapisovatelka.



Následuje sčítání hlasů. A musí se zapsat, kolik lidí přišlo, a různé další statistické údaje. Následuje dělení na strany, kolik lístků, která z nich získala, a nakonec se počítají prefereční hlasy v jednotlivých stranách. "V konečné fázi údaje zaspisuji do počítače, kde je na to připravený speciální program. Tam musím ručně zaspat, veškeré údaje, které jsou potřeba, pokud bychom na něco při počítání hlasů zapomněli, počítač nám to oznámí varovnou hláškou. Pak by nám nezbylo nic jiného, než obálky znovu a řádně přepočítat. Naštěstí si děláme průběžnou kontrolu už v průběhu počítání obálek, takže šance na chybu je minimální," poznamenala chebská zapisovatelka.



Ve finále se všechny uložené údaje do počítače ukládají na flashdik, který následně volební komise donese na pobočku Českého statistického úřadu v centru města, kde si odpovědní pracovníci, údaje z flashdisku zkontrolují a sdělí volební komisi, zda je všechno v naprostém pořádku. Z Českého statistického úřadu pak data putují do centrály.