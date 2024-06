A co to podle vás vypovídá České republice?

Zde to vidím jednoznačně, a to je propad v důvěře vládě. Koalice SPOLU sice dosáhla nějakého výsledku, který nelze označit za špatný, nicméně jejich cíl vytyčen nebyl. Oni do toho šli, že chtějí porazit ANO.

Volební účast při eurovolbách byla poměrně slušná a byla mnohem větší i v Karlovarském kraji než před pěti lety, stoupla přibližně o 7 procent. Jak toto hodnotíte?

To právě souvisí i s tou nespokojeností lidí. Stále máme jako společnost co zlepšovat. Jsem rád, že i tyto volby zaznamenávají rostoucí trend účasti a že to bude stále lepší. Nikdy ovšem nebudou dosahovat určitě takového zájmu, jako jsou volby do Poslanecké sněmovny a nebo komunální volby. Je dobře, že si lidé začali uvědomovat, že v Bruselu se řeší mnoho podstatných věcí.

Předjednával jste operační program Fond spravedlivé transformace zaměřený na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech, z něhož miliardy na obnovu území nyní mohou čerpat Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Jak jste spokojen s jeho naplňováním?

Myslím si, že ze začátku to byl slušný průšvih a že lidé, kteří to měli v našem regionu na starosti, to uchopili poněkud netradičně. Byla zde jmenována řada asistentů, o nichž se domnívám, že se na fondu chtěli přiživit. Po intervencích se ale to podařilo zlepšit. Projektů v tomto fondu není bohužel hodně, ale díky bohu jsou tak velké, které jsou schopny například uchopit i transformační činnost. Kraj ale v tomto případě poněkud zaspal a mnoho projektů není dostatečně připraveno.

Chystá se v Bruselu podobný program, jako byl Fond spravedlivé transformace?

Já si myslím, že nějakou dobu se to bude ještě implementovat. Už se bude vést debata o pokračování tohoto fondu, který by měl pomoci regionům a průmyslu. Je snaha to rozšířit – buď jako paralelní nástroj pro konkrétní odvětví, třeba i na automobilový průmysl, a nebo to spojit. Naší prioritou je obhájit existenci transformačního fondu, který by měl být ovšem přímo ušit na míru daným euroregionům. Do těch je potřeba přitáhnout investory. Ti přijdou, pokud je region atraktivní pro jejich zaměstnance. V každé oblasti chybí něco jiného – někde to je silnice, někde bazén, někde shánějí lékaře. Ty fondy je potřeba udělat tak, aby si každý pocukroval, co potřebuje.

V Evropském parlamentu je vaší doménou energie a životní prostředí. To jsou témata, kterou Evropou v poslední době dost rezonují…

Současný evropský green deal vede k tomu, že v Evropě klesnou emise za cenu toho, že narostou jinde. Klimatu to nepomůže a my se naopak staneme více závislejší, například na Číně, a ještě nás to hospodářsky oslabí. To je krátkozraká strategie. Podle mě budou následující roky o tom, jestli se nám jako Evropě podaří dát rovnost technologiím. Tím mám na mysli technologickou neutralitu. Pokud je cílem snížit emise, tak je přece jedno, zda mám obnovitelný zdroj nebo jaderný nebo dokonce spaluji fosilní palivo. CO2 neskončí ve vzduchu, ale skončí někde. A aby někde mohlo skončit, tak může být produktovod i na CO2, který bude vozit CO2 napříč Evropou, a takto to může fungovat desítky let a bude to mít ekonomickou rentabilitu. Klíčovým faktorem je cena emisní povolenky. Pokud na Sokolovsku budeme pálit uhlí a nebo nebudeme, tak to klima nepozná, a to ve srovnání s Čínou, kde se zhruba každých čtrnáct dnů otevírá jedna uhelná elektrárna. Navíc 80 procent větrníků a fotovoltaik má původ v Číně. My sice pryskyřici na větrníky umíme vyrobit u nás, ale Čína to dělá levněji. V Číně mají emisní povolenku za 7 euro a my ji máme 60 až 90 eura. Dnes jsou v Evropě cílem obnovitelné zdroje, ale proč by to nemohly být nízkoemisní? Vždyť přece země, která má hodně jádra, nemusí tolik budovat obnovitelné zdroje, ať si každý stát vybere. Obnovitelný zdroj je dnes falešný argument.

Co vás čeká v nadcházejících hodinách?

Od rána jen telefonuji a píši. Už jsme v kontaktu s ostatními europoslanci našeho hnutí. Večer letíme do Bruselu a večer už máme nějaké bilaterární schůzky. Zítra pak už začíná první porada vedoucích delegací naší skupiny. Čeká nás volba vedení parlamentu a budou se řešit politické otázky, která strana bude v jaké frakci europarlamentu.

Prozraďte něco málo ze svého soukromí. Jak relaxujete? A můžete říci, jak často vídáte rodinu, když jste europoslancem?

Rád běhám, jezdím na horském kole, hraji tenis a jezdím na snowboardu. Jsem bubeník. Ano, ale kapelu nemám. Mám dvě děti, dceru, které bude deset, a sedmiletého syna. Přiznám se, že čas na ně mívám jen o víkendech a míra odloučení od nich je opravdu hodně vysoká. Rodina žije v Čechách, ale kvůli mému pracovnímu vytížení jsme se před lety přestěhovali do Prahy, Mariánské Lázně míváme na víkendy a léto, stále tam máme zázemí.

