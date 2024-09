Na seznamu odevzdaných kandidátek do krajských voleb nechybějí tradiční politické strany, jako je ODS, STAN, ANO, Piráti, KDU-ČSL, Místní, Volba pro kraj, Srdcem pro kraj nebo Sociální demokracie či KSČM, ale voliči budu vybírat i z nových uskupení. SPD jde do krajských voleb společně s Trikolorou, nechybí Přísaha či Vize pro Karlovarský kraj, staronové je i Místní hnutí nezávislých pro harmonický rozvoj obcí a měst, do krajských voleb kandiduje také Švýcarská demokracie, Volt Česko nebo Koalice Hlas samospráv a Spojení demokraté - Sdružení nezávislých a Společně pro kraj. Právě toto hnutí je překvapivou kometou na karlovarském politickém nebi. Lídrem je Jan Horník, známý a osvědčený politický matador, dlouholetý člen Karlovarského zastupitelstva a bývalý místopředseda Senátu ČR. Do krajských voleb kandiduje už posedmé. Naopak lídrem Starostů a nezávislých je jeho stranický kolega Petr Kulhánek.

Krajské volby před čtyřmi lety, v roce 2020, vyhrálo hnutí ANO včele se Janou Mračkovou Vildumetzovou, která je lídrem ANO i v letošních krajských volbách, se ziskem 13 mandátů. Toto hnutí se ale vedení kraje, které vedlo po čtyři předešlé roky, neujalo. Nečekaně skončilo v opozici, společně s SPD. Vítězství ANO přebila nově vzniklá koalice složená z hnutí STAN s TOP 09, Pirátů, Místních, Volby pro kraj a SNK1, která sice vznikala obtížně a trvalo jí to dva měsíce od voleb. Nově vzniklé koaliční uskupení aspirující na vedení kraje tak disponovalo pohodlnou většinou ve 45členném krajském zastupitelstvu. Hejtmanem byl pak zvolen Petr Kulhánek (KOA, STAN).