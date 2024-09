close info Zdroj: Deník zoom_in Krajské volby 2024Krajské volby v Karlovarském kraji vyhrálo s přehledem ANO se ziskem 44,03 % hlasů a 28 mandátů. V minulých krajských volbách dostalo 24,79 % hlasů a získalo 13 křesel v zastupitelstvu. V letošních si tak o 15 mandátů polepšilo. Za famózní výsledek to označila Jana Mračková Vildumetzová z hnutí ANO, lídryně hnutí v Karlovarském kraji, bývalá hejtmanka, krajská zastupitelka a současná poslankyně Parlamentu ČR, která navíc postoupila do senátu rovnou z prvního kola senátních voleb na Sokolovsku. "Máme 28 mandátů ze 45 možných," jásala. Za ANO se umístilo STAN se 12,57 % hlasů a tedy 7 mandáty, což je o jedno křeslo méně než v minulých volbách, následovala SPD s Trikolórou se 6,53 % hlasů a 4 mandáty. Do krajského zastupitelstva se ještě dostaly ODS se 5,95 % a 3 mandáty a VOK se 6,07 % a také se 3 mandáty. Volební účast činila 30,01 %. Volební výsledky zde.

ANO tak nepotřebuje k rozhodování v zastupitelstvu žádného koaličního partnera, protože má nadpoloviční většinu z celkových 45 mandátů. Nenastane tak situace jako při minulých volbách, kdy sice ANO zvitězilo také, ale na krajské koalici se po složitých jednáních domluvili nakonec zástupci STAN a TOP 09, Pirátů, ODS a KDU-ČSL, SNK 1 - SNK, MÍSTNÍ HNHRM a VOK a ANO vyšachovali ze hry. Současný hejtman a lídr STANu Petr Kuhánek řekl, že se bohužel do zastupitelstva nedostali jeho nynější partneři. "Jak to vypadá nedostanou se ani Místní, ani Piráti. Přišli jsme o všechny partnery, s nimiž jsme měli podobný půdorys," okomentoval výsledky voleb Kulhánek s tím, že s takovým vysvědčením nepočítali. Předpokládali, že dostanou o dva mandáty více než při minulých volbách.

Občanští demokraté sice zůstali v krajském zastupitelstvu, ovšem s výsledky, kterých ve volbách tato strana, jenž kandidovala a podporou hnutí TOP 09, spokojeni nejsou. Těsně před skončením sčítáním hlasů dosáhli v pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu na 3 mandáty, zatímco vítězné hnutí ANO disponuje 27 mandáty. Dosud koaliční ODS, která byla součástí odcházející krajské koalice, se tak zřejmě ocitne v opozici. "Tyto volby byly zřejmě referendem o spokojenosti s vládními programy, ale ne o souboji krajských osobností a programů jednotlivých kandidujících stran a hnutí v kraji. Čekali jsme lepší výsledek," uvedl Jiří Vaněček, lídr ODS do krajských voleb. A dodal, že děkuje všem voličům, kteří v těchto krajských volbách v Karlovarském kraji volili ODS.

V minulých krajských volbách dostalo ANO 24,79 % hlasů a získalo 13 mandátů, 14,66 % a 8 mandátů získala před čtyřmi lety koalice STAN a TOP 09, následovali Piráti s 11,56 % hlasů a se 6 mandáty, koalice ODS a KDU-ČSL získala za 7,35 % hlasů 4 mandáty, stejný počet Místní hnutí za harmonický rozvoj s e 7, 29 % hlasů a SPD se 7,25 %. koalici KVC a VOK dali lidé 6, 51 % a obdržela tak tři mandáty, stejně jako SNK1, tedy Starostové našeho kraje, s 5,45 %. Volební účast tehdy byla 34, 94 %.

V letošních krajských volbách kandidovaly tradiční politické strany, jako je ODS, STAN, ANO, Piráti, KDU-ČSL, Místní, Volba pro kraj, Srdcem pro kraj nebo Sociální demokracie či KSČM, ale voliči vybírali i z nových uskupení. SPD šlo do krajských voleb společně s Trikolorou, nechyběla Přísaha či Vize pro Karlovarský kraj, staronové Místní hnutí nezávislých pro harmonický rozvoj obcí a měst, do krajských voleb kandidovala také Švýcarská demokracie, Volt Česko nebo Koalice Hlas samospráv a Spojení demokraté - Sdružení nezávislých a Společně pro kraj.

Před čtyřmi lety vznikla krajská koalice jako zcela poslední ze všech krajů. Na vedení kraje se domluvili zástupci STAN a TOP 09, Pirátů, ODS a KDU-ČSL, SNK 1 - SNK, MÍSTNÍ HNHRM a VOK. Hejtmanem se stal Petr Kulhánek za STAN. K volbám tehdy přišlo necelých 35 procent lidí.