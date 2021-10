Volební místnosti v celé zemi jsou v pátek 8. října otevřeny od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 9. října pak od 8:00 do 14:00 hodin.

Vysoká volební účast volební komisi příjemně překvapila

Na 1. Základní škole v Chebu se 8. října po otevření volebních místností dveře takzvaně netrhly. „Musíme pochválit voliče, protože padla druhá hodina a nemůžeme se zastavit. Situace se opravdu od ostatních voleb liší, a to především tím velkým zájmem. Lidé tyto volby do parlamentu hodnotí za velmi důležité. Prahnou po změně, tak uvidíme, jak to dopadne, necháme se překvapit,“ říká předsedkyně volebního okrskového obvodu číslo 21 Pavlína Skoupá.

Skladba obyvatel byla nejvíce přes padesát plus, chodili především starší občané, ale jsou mezi nimi i mladí a celé rodiny. "Jsou lidé, kteří si nevědí rady například s volebními lístky a obálkami. Někdy také nevědí, koho volit nebo tápou ve způsobu volby. Vše ale vysvětlujeme v klidu tak, aby se u nás cítili všichni příjemně, protože voliči jsou občas nervózní, aby něco nespletli,“ sděluje. Důležitost voleb si uvědomuje i mladá maminka ze Skalky v Chebu Olga Svobodová. „Tyto volby vnímáme jako velmi důležitě. Chodíme k volbám ale vždy, takže tu důležitost vnímáme pokaždé. Myslím si, že jít volit by měla být samozřejmost. Je to jedinečná možnost, jak ukázat svůj názor a změnit situaci, která nám nevyhovuje. Na gauči toho doma moc nespravíme. Je opravdu důležité volit,“ uvádí.

Nespokojenost s aktuální vládou ostře kritizuje Kateřina D. také ze sídliště Skalka v Chebu. „Už mě to nebaví, chci a přeji si změnu. Tato vláda se opravdu moc nepředvedla. Vyburcovala jsem celou rodinu, a i své okolí. Tyto volby jsou nesmírně důležité. Nevím, co bude po nich, ale bude lepší, když pan premiér uvolní křeslo někomu, kdo nelže a nedělá z nás s prominutím blbce. Omlouvám se, ale ve mně to tak vře, jsem totiž moc naštvaná na to, jak to u nás spíše nefunguje, zkrátka, ať se předvedou jiní,“ stěžuje si volička. Celé jméno ale říci nechce z obav, že by jí někteří lidé mohli dělat za její názory problémy.

Představení všech stran a jejich kandidátů v Karlovarském kraji

V Jáchymově se koná i referendum

Souběžně s parlamentními volbami se v Jáchymově koná také místní referendum. Obyvatelé budou rozhodovat o prodeji pozemků investorovi, který chce na Klínovci postavit stezku v oblacích Skywalk.

Jaké poslance jste zvolili v roce 2017?

Obyvatelé kraje v roce 2017 zvolili do poslanecké sněmovny tyto kandidáty:

Za ANO: Jana Vildumetzová, Dan Ťok, Věra Procházková / Za Piráty: Petr Třešňák / Za SPD: Karla Maříková