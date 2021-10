„Už mě tato vláda nebavila. Byla to hrozná opičárna, jak během řešení krize při koronakrizi, tak i teď, když se situace změnila. Každý den padalo jiné rozhodnutí, skoro každý den se měnila opatření, byl to chaos, který se mi opravdu nelíbil a tak jsem se rozhodla, že letos k parlamentkám půjdu. Dosud jsem brala vážně jen komunálky, ale letos mi došlo, že parlamentní volby mají důležitější význam tu změnu chci a že na ně už kašlat nechci," sdělila volička.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.