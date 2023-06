Sportovní klub vozíčkářů Západočeského regionu (SKVZR) s podporou Chebu, Karlovarského kraje a sponzorů pořádá 25. ročník Mezinárodního turnaje Cheb Open ve stolním tenise vozíčkářů.

Vozíčkáři na Turnaji. | Foto: Deník/ Redakce

Koná se v rámci Českého poháru 10. června od 9 hodin ve Sportovní hale TJ Lokomotiva Cheb. Činnost klubu spočívá v umožňování sportovních aktivit tělesně postižených občanů, zejména vozíčkářů z celého regionu.

"Přijede zřejmě zhruba 40 vozíčkářů i ze zahraničí. Zahrají si na 12ti stolech ve třech výkonnostních skupinách. Zveme také další vozíčkáře i z našeho regionu, co si chtějí zahrát jen tak a pro které je určena kategorie C. Hrají se také čtyřhry, což na jiném turnaji není a tento v Chebu a patří mezi největší turnaje pro vozíčkáře v České republice. Turnaj probíhá celý den, účastníci přijíždí již o den dříve a zůstávají až do neděle. V organizaci nám pomáhá řada lidí, od rozhodčích, sběrače míčků z řad studentů až po zajištění stravování i ubytování," říká předseda SKVZR Tomáš Harant..

"Pokud se tito sportovci věnují pilně tréninku, mohou se účastnit nejen regionálních, ale i republikových soutěží ve stolním tenise, atletice, kuželkách, kulečníku, šipkách, vzpírání, plavání a podobně. Významná je i spolupráce s jinými sdruženími u nás i v zahraničí," uzavírá.