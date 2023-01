Ať už bude zvolen novým českým prezidentem Andrej Babiš, nebo Petr Pavel, fotografii hlavy státu mnohé školy na Karlovarsku zřejmě ve třídách hned tak nevyvěsí. Redakce Deníku oslovila čtyři ředitele škol a všichni se shodli, že pochopitelně nejdůležitější je to, kdo bude zvolen. Všichni čtyři také sdělili, že naposledy oficiálně ve třídách visel Václav Havel.

"Obraz s prezidentem Zemanem jsme nikdy do tříd nevyvěsili. Zatím jsme nepřemýšleli, zda bychom se k této tradici vrátili, a záleží samozřejmě na tom, kdo vyhraje. Naposledy jsme tu měli vystaveného pana Havla, to byl prezident, a ten nadále visí i u mě v ředitelně. Uvidíme, jak to dopadne. Nebudeme určitě hrr, ale počkáme si, zda nový prezident napraví reputaci prezidentské funkce," reagoval ředitel Prvního českého gymnázia v Karlových Varech Zdeněk Papež.

Velmi podobný názor má i ředitel Střední školy stravování a služeb v Karlových Varech Jiří Neumann. "Zeman u nás nikdy nevisel. V dohledné době se fotografie s prezidentem do tříd určitě nevrátí. Nejdříve musí totiž vzniknout k této osobě respekt a důvěra, pak se můžeme k této tradici vrátit," vysvětlil ředitel Neumann.

Také na Základní škole a Základní umělecké škole ve Šmeralově ulici v Karlových Varech neměli fotografii prezidenta Zemana nikdy vystavenou. "Že bychom se k tradici obrazů s prezidentem republiky ve třídách vrátili, jsme příliš neuvažovali. Spíše bychom dali na nápad kolegyně, že bychom tam místo něho mohli pověsit podobizny významných osobností z oboru umění či dějin, které by si to určitě zasloužily," poznamenal ředitel školy Břetislav Svoboda.

Fotografii prezidenta Zemana mají například vystavenou ve sborovně Základní školy Ostrov. "Když byl prezidentem pan Havel, tak visel v každé třídě. Uvidíme, jak dopadnou volby. Pak se rozhodneme, zda se do tříd opět vrátí fotografie našeho prezidenta," dodala ředitelka školy Pavlína Zapletalová.

Vyvěšená podobizna prezidenta republiky ve třídě vyjadřuje úctu k hlavě státu, už dávno to ale není povinnost.