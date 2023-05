Dívku pohřešovala její matka od 23. července. Zbytky dívčina těla nalezl až měsíc potom náhodný kolemjdoucí v sokolovském lesoparku za Starým náměstím zvaném Krejcárek při venčení psa. Ačkoliv od nálezu a doby smrti uplynulo jen pět týdnů, z těla pohřešované se toho už příliš nezachovalo. Případ vraha dívky, kterým byl Štefan K., je už čtvrtým dílem seriálu Deníku, který společně s Rudolfem Flaškou, vedoucím Odboru obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, připomíná vraždy, jež po roce 1990 otřásly Karlovarským krajem.

„Ženské tělo našel náhodou kolemjdoucí. Nebyl si příliš jistý, zda to tělo vůbec je, protože bylo ve značném stádiu rozkladu, chyběly i vnitřní orgány. Mohlo za to teplé letní počasí. Nález si vyfotil a doma ho ukázal svému nevlastnímu synovi, který je shodou okolností policista. Ten poznal, že se skutečně jedná o torzo těla, vydal se na místo činu a následně nás ihned kontaktoval,“ vypráví šéf kriminalistického oddělení.

Policisté si vytipovali ze seznamu pohřešovaných možnou oběť. Pomocí techniky provedli superprojekci, při níž se zkoumá podobnost lebky s fotografiemi pohřešovaných osob. Expertíza DNA pak potvrdila, že tělo patří skutečně Ireně D., ročník 1988. „V osudný den šla se svým přítelem do restaurace na Starém náměstí, odkud utekla. I když jsme přítele kvůli možnému motivu podezírali a opakovaně se k této vyšetřovací verzi během následujících let vraceli, on to nebyl,“ pokračuje kriminalista Flaška.

Až po čtyřech přišla poněkud překvapivá zpráva od vězeňské služby, že ve vězení si odpykává svůj trest za násilí a majetkovou trestnou činnost jistý Štefan K., ročník 1983, kterého tíží černé svědomí. Občas se mu zdály sny o skutku na Ireně D., a chtěl k této věci hovořit. 22. února 2012 tak kriminalisté zahájili vůči tomuto muži úkony trestního stíhání pro spáchání trestného činu vraždy.

„Ten den, co dívka utekla z restaurace, se se Štefanem K. náhodou potkala. Znali se, oba byli uživatelé pervitinu. On jí dlužil osm set korun a ona je chtěla po něm zpátky. Dali si dávku pervitinu, ona znovu peníze požadovala a začala mu vyhrožovat. Vrah ji udeřil pěstí do obličeje a následně ji holýma rukama uškrtil. Pak ji odtáhl za kalhoty pryč. Tím se jí obnažila část spodního těla, což muže vyprovokovalo, že na ni i po smrti absolvoval pohlavní styk. Usvědčujícím faktem v tomto případu byl pásek od kalhot. I když dívka byla mrtvá, on ji stejně ještě omotal nadvakrát smyčku z pásku kolem krku. Byl jediný kromě vyšetřovatelů, kdo o této dvojité smyčce věděl. Při výslechu pak o tom sám začal mluvit,“ líčí příběh kriminalista.

Vrah se podrobil znaleckému zkoumání i v odvětví psychologie, nic ale podle Flašky nenasvědčovalo tomu, že by byl deviant. A to i přesto, že dokázal mít pohlavní styk s mrtvou.

„Muž byl nakonec odsouzen na deset let. V době, kdy se k činu přiznal, si už odpykával jiný trest. Vzhledem k tomu, že ve věznici se mezitím dopustil dalšího násilného činu, má být propuštěn až v září roku 2027,“ dodává vedoucí kriminalistického oddělení.