„V sobotu 24. července bude v rámci zasedání výboru UNESCO rozhodováno i o naší nominaci. Mělo by to být okolo půl druhé odpolední. Máme stanovenou hodinu, takže se tam chystáme ke společnému sledování s paní primátorkou Karlových Varů Andreou Pfeffer Ferklovou a panem starostou Františkových Lázní Janem Kuchařem, říká starosta Mariánských Lázní Martin Kalina.

Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně se chystají vstup řádně oslavit. „Na konec měsíce jsme naplánovali ve všech třech městech oslavy. U nás v Mariánských Lázních budeme slavit v neděli 1. srpna. Oslavy jsou primárně koncipované jako náhrada za zahájení lázeňské sezóny, která v letošním roce nemohla proběhnout kvůli koronaviru. Uděláme ji bez ohledu na to, jak dopadne naše žádost v UNESCO. Jsem ale pevně přesvědčen o tom, že v rámci toho programu si tam najdeme i nějakou půlhodinku na to, abychom už oficiálně vyhlásili náš vstup na seznam přírodních a kulturních památek a jeho dědictví," sděluje.

„V rámci finančních možností nejsou oslavy nijak pompézní, hodně saháme i do místních zdrojů. Dokonce nám tam hraje jedna kapela, kde je jedním z hudebníků jeden z našich zastupitelů, takže děláme, co můžeme, aby se lidi bavili, ale aby nás to nestálo miliony. Na závěr jsme objednali Argemu, a to je jedna z mých oblíbených kapel. Organizátoři se mi trefili do vkusu, aniž bych do toho zasahoval," směje se Kalina.

„Já už se opravdu těším. Ve městě jsme zhruba před třemi týdny rozvěsili bannery a co se týče UNESCO tak doufám, že se naše očekávání splní. Na přelomu září a října bude ještě následovat velká oficiální oslava, ale to se ještě postupně ladí. Chtěli bychom ji udělat v Karlových Varech a pozvat pokud možno i starosty ze všech měst, kterých se to týká. Bude to takové pracovně společenské setkání. V tu dobu bychom už měli od ministerstva kultury dostat i oficiální certifikáty, které vstup do UNESCO potvrdí,“ popisuje.

„Chtěl bych tedy pozvat všechny, co přemýšlí o víkendovém programu, aby se podívali v neděli 1. srpna na naší kolonádu. Program bude probíhat celý den až do pozdního večera, který bude zakončen ohňostrojem,“ uzavírá starosta.