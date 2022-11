Lidé z Aše, kteří v těchto dnech vyhlížejí pošťáka s balíčkem či dopisem, mají smůlu. Někteří z nich nedostanou nic a nebýt jednoho všímavého člověka, nevěděli by vlastně proč. Ten se totiž v Mokřinách u Aše ráno 23. listopadu hodně divil, když při otevření modrého kontejneru na papír nevěřil svým očím.

"Byl jsem kolem sedmé ráno vyhodit plasty a papír do tříděného odpadu v Mokřinách. Když jsem otevřel kontejner na papír, nestačil jsem se divit. Byl plný oznámení o nedoručených zásilkách a rozbalených zásilek z Číny. Vesměs jde o lidi z Aše. Zveřejnil jsem fotky a v deset dopoledne už byl kontejner zcela prázdný. Někdo musel přijet a vyprázdnit ho. Nebo kontejner vyměnili za jiný," říká Milan Němčík z Mokřin. Na některých dokumentech je vidět i jméno poštovní doručovatelky.

Celý kontejner s otevřenými a jinými zásilkami skončil na dvoře technických služeb. "Obsah nádoby máme na sběrném dvoře v Hedvábnické. Věc bude dokumentovat policie a pověřenec města pro ochranu osobních údajů. Podklady budou sloužit k podání trestního oznámení a podnětu pro Úřad pro ochranu osobních údajů," řekl za Ašské služby Vladimír Kubánek.

O celé věci už ví i Česká pošta. "O nálezu avíz a obalů od listovních zásilek víme. Aktuálně prošetřujeme, zda není pochybení na straně doručovatelů. Pokud by tomu tak bylo, budeme to s daným pracovníkem řešit pracovně-právní cestou. Pokud by mezi obaly byly zásilky i s obsahem, pak je samozřejmě s omluvou doručíme adresátům. Podle prvotního zjištění byly obálky z roku 2016 a 2017. Policie kontaktovala adresáta, který potvrdil, že při vyklízení tyto obálky sám vyhodil," řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Podle nálezce ale bylo na obálkách či oznámeních o nezastižení adresáta doma uvedeno několik jmen, z několika ulic v Aši.

Mezi Aší a Českou poštou probíhala v tomto roce řada jednání. Šlo o stížnosti ze strany ašských občanů na služby doručovatelů či zrušení tamní pobočky pošty. Nesplnili, to co slíbili. I taková slova zněla z úst předchozího vedení města na adresu České pošty, která 1. ledna 2022 uzavřela místní pobočku s tím, že bude stačit doručování poštovních zásilek z Chebu. Česká pošta po celou dobu město ujišťovala, že nápor, který vznikl kvůli zrušení ašské pobočky, zvládne.