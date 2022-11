Letošní výlov rybníku Amerika ve Františkových Lázních, který se konal 27. a 28. října je toho důkazem. „Trochu jsme měli strach z počasí, ale zachránila nás čtvrteční mlha, která se udržela po celý den,“ říká jednatel Rybářství Mariánské Lázně Zdeněk Mašek. „Kdyby to bylo jako v pátek, tak nevím, jak by ten výlov dopadl, protože je téměř jarní počasí a voda se ještě rychle ohřívá, takže zaplať Pán Bůh,“ informuje.

Na Americe vylovili rybáři přibližně 30 tun ryb. „Celkový výsledek ještě nemáme, ale podle průběhu výlovu pociťujeme spokojenost. K prodeji byly ryby pro vánoční trh, tak jsme chtěli, aby byly větší,“ sděluje s tím, že hmotnost ryb se pohybovala od dvou a půl až do tří a půl kilogramů.

Letos si milovníci ryb připlatili o deset korun za kilogram. Na zájmu veřejnosti se to ale podle Maškových slov nepodepsalo. „Trochu jsme se obávali, že zájem o ryby opadne, ale máme radost z toho, že stále přetrvává i přes to, že ceny rostou. Samozřejmě, že by vzhledem ke zvyšujícím se nákladům bylo vhodné zvýšit cenu více, ale my se musíme nějak rozumně přizpůsobit trhu. Prodávali jsme kapra jako hlavní rybu za 109 korun za kilo,“ uzavírá Zdeněk Mašek.