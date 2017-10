Výlovy vrcholí. A nejlepší bude ten na Americe

Karlovarský kraj - Studenti posledních ročníků, nezaměstnaní, a ti, kteří sice práci mají, ale nejsou v ní spokojení. To jsou skupiny lidí, které by se měly mít na pozoru. Už v listopadu se totiž v Karlovarském kraji uskuteční série veletrhů práce. Ty opět zamíří do všech okresních měst.