Přijíždíme do Lázní Kynžvart směrem od Mariánských Lázní. I když v sobotu ráno sněžilo, silnice až ke křižovatce Nádražní, Lázeňská v Kynžvartu jsou jen mokré se zbytky rozbředlého sněhu. Situace se ale mění hned v kopci v Lázeňské ulici. Ta je pokryta uježděnou vrstvou sněhu.

Silnice je udržovaná pluhem. Už dole v lázních ale dopravní značka upozorňuje, že v zimě je silnice nesjízdná pro nákladní vozidla. Sice jízda v lesním úseku do kopce vyžaduje větší opatrnost, ale jet se dá. Cestou míjíme jen několik vozidel. Nahoře na Kladské je sněhu více i na silnici a v uježděném sněhu jsou časté výtluky. Takto to trvá až do Pramenů. Odtud zpět do Mariánských Lázní vede silnice kolem bývalého Nimrodu a vodní nádrže. V celém úseku byla v sobotu odpoledne udržována pluhem a na komunikacích ležela vrstva ujetého sněhu. Až dole v Mariánských Lázních byly silnice opět chemicky udržované a pouze mokré.

Zmiňovaná komunikace v okolí Kladské a Pramenů je totiž na území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a Karlovarský kraj nezískal souhlas Správy CHKO Slavkovský les ani s jednorázovým občasným chemickým ošetřením vozovky.