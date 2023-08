Až do konce srpna je v chodovské síni historie (naproti infocentru v Domě u Vavřince) k vidění interaktivní výstava lega.

Vyrazte na výstavu lega do Chodova... | Foto: Milada Michalcová

S vystavenými exponáty je možno si po dohodě s obsluhou hrát, manipulovat s nimi, dostavovat je – dílky pro volné tvoření návštěvníků jsou připraveny v průhledných plastových boxech.

Jedná se o ojedinělou výstavu takového rozsahu a pojetí v Chodově. „Otevřeno pro malé i velké (děti do 7 let v doprovodu rodičů) je každý víkend až do konce srpna, a to od 10 do 17 hodin. Vstupné je dobrovolné,“ zvou organizátoři.