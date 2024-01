Pět milionů korun již několik let rozděluje radnice v Mariánských Lázních přímo mezi tamní sportovní kluby. Ačkoliv se daří udržet výši dotačních peněz ve stejné výši, kluby podle slov předsedy sportovní komise Tomáše Marzyho dostávají ve skutečnosti peněz méně.

Předseda sportovní komise v Mariánských Lázních Tomáš Marzy. | Foto: Foto Daniela Sládková

„Dotace drtí vysoká inflace a drahé energie. Sportovcům narostly náklady a za obdržené peníze zdaleka nejsou schopni pokrýt věci, které byly v minulosti samozřejmostí,“ vysvětluje předseda komise.

Více peněz na sport ale z městského rozpočtu vyčlenit nelze. Problémem Mariánských Lázní je i absence velké a ekonomicky silné společnosti, která by dokázala sportovcům pomoci sponzorstvím.

„Jsme lázeňské město a nemáme tady žádné výrobní haly ani jiný průmysl, který by se mohl na podpoře sportu podílet. Přitom v našem městě působí více než třicet sportovních oddílů a nové stále vznikají,“ pokračuje dále Tomáš Marzy.

A právě rostoucí počet sportovních oddílů znamená i rostoucí počet žadatelů o dotaci. Spravedlivý klíč k jejich rozdělování neexistuje a najít alespoň nějaké mantinely je stále obtížnější. „Chceme samozřejmě přispět všem, ale je těžké najít nějakou rovnováhu. Máme některé kolektivní sporty, které nejsou ekonomicky náročné z hlediska vybavení a sportoviště, a pak jsou zase například sporty individuální, kde jsou potřeba obrovské částky,“ říká předseda sportovní komise, který zároveň stojí v čele mariánskolázeňského tenisového a hokejového klubu.

Problémem sportu v Mariánských Lázních je i malá členská základna, nedostatek trenérů a v mnohých sportech i chybějící návaznost na celorepublikové vrcholné soutěže. To způsobuje odliv talentů zejména do Plzeňského kraje nebo dalších větších měst, jako jsou Karlovy Vary.

„I přesto se ale snažíme děti ke sportu motivovat. Máme různé sportovní akce pro základní a mateřské školy a samozřejmě se snažíme získávat peníze i z rozpočtu Karlovarského kraje, Národní sportovní agentury a dalších zdrojů. Není to jednoduché, ale myslím, že by zejména z krajského rozpočtu mělo do Mariánských Lázní přitéci daleko více peněz, než tomu je nyní,“ uzavírá Tomáš Marzy.

Daniela Sládková