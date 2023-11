Čtyři psi vyhození u Horní Hraničné na Chebsku, další dva ve Františkových Lázních. Někdo se opět zbavuje celé smečky čtyřnohých chlupáčů. Ti jsou vystrašení a vystresovaní. Nový domov zatím někteří našli v útulku a pečuje o ně Marie Lokingová.

Vyhození psi, nyní už v péči útulku v Horní Hraničné. | Foto: Foto: Marie Lokingová

„Je hrozné vidět strach a hrůzu v očích psů. Jakmile ale pochopí, že se jim nic nestane, rychle se zafixují na člověka a s obrovskou vděčností se mazlí,“ uvádí správcová útulku v Horní Hraničné. Dodává, že pejsci jsou hrozní chudáci, i když nevypadají zanedbaně. „Stále mne překvapuje, co dokáží lidé se zvířaty udělat,“ pozastavuje se nad počínáním těch, co psa vyhodí na ulici nebo do volné krajiny.

V posledním případě z minulého pátku 20. října jde o křížence. „Zatím se jich povedlo chytit pět, ale víme o dalších, které se odchytit nepodařilo. Psi jsou velmi vystrašení, vystresovaní, strachy zvracejí, čůrají a kálejí,“ popisuje situaci paní Marie, která už v minulosti dokázala odchytit i velká plemena psů jako jsou kangalové, a i tato výrazná plemena skončila v útulku a těší se z její laskavé péče. „Všechna zvířata jsou mladá, nevypadají zanedbaně. Budou se učit chodit na vodítku, ve volném prostoru se chovají jako divoká zvěř. Zatím jsem jim nasadila obojky, na vodítko se povedlo vzít jen fenu. Psi se připlácnou k zemi a nejsou schopní udělat jeden krok. Ze strachu se chovají agresivně,“ popisuje případ nových čtyřnohých obyvatel útulku s tím, že zvířata zřejmě byla v uzavřeném prostoru bez kontaktu.

Podle chovatelky a správcové útulku byli čtyři psi vyhozeni v Horní Hraničné v pátek v odpoledních hodinách. Tři se povedlo chytit, jeden stále utíká. Další dva byli nalezeni ve Františkových Lázních. „Snad rychle najdou nové domovy,“ doufá Marie Lokingová z Horní Hraničné na Chebsku.