Letošní závěrečné vysvědčení bylo jiné než ta všechna předchozí a v mnoha ohledech bylo výjimečné. Důvodem je koronavirus. Už jen příchod do škol byl jiný, protože každé dítě i v tento den podstoupilo povinné měření teploty. Někteří rodiče se dokonce báli své dítko do školy poslat, aby neztratili nárok na čerpání ošetřovného.

V mnoha třídách, například i v Základní škole Dukelských hrdinů v Karlových Varech, dostali vysvědčení i někteří rodiče za to, že s dětmi během koronaviru zvládli domácí výuku. Odměnou od některých třídních pro tamější žáky byla placka s nápisem Zvládli jsme to. I známky byly jiné. „Vysvědčení bylo hodně motivační. Dost dětí se během domácí výuky zlepšilo, a tak se z trojkařů stali dvojkaři, nebylo to ale pravidlem. Známky jsem dávala skutečně podle toho, jaké si kdo zasloužil, a nebyly opravdu zadarmo,“ konstatovala například třídní učitelka 4. A Michaela Holečková.

V Chebu se se školním rokem loučili prvňáčci například v 2. základní škole v centru města. Od paní učitelky získali nejen vysvědčení, ale i něco dobrého na zub, a mohli si vybrat ještě i dárek domů. „Výuku doma jsem s rodiči zvládl. Musel jsem se učit na počítači. Ale šlo to docela dobře. Maminka mi vždycky dala i volno, abych nebyl pořád u počítače,“ uvedl Vojta Brousil z Chebu.

V Sokolově i Kraslicích už mají školáci letní prázdniny od minulého pátku, kdy si převzali vysvědčení. Plavecký bazén v Sokolově si pro žáky přichystal překvapení. Ve středu 1. července mohou všichni školáci, kteří měli na svém vysvědčení samé jedničky, do krytého bazénu zdarma. Podmínkou je ale předložení vysvědčení, takže ho nesmějí zapomenout doma. Městský bazén bude v tento den otevřen od 8 do 21 hodin.