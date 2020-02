Jen pár týdnů byly v provozu výtahy na chebském nádraží a už nefungují. Před několika dny totiž podzemí nádraží zatopila voda, která poničila elektroinstalaci, a výtahy tak přestaly jezdit. Kdy budou opět v provozu a kolik bude stát jejich oprava, se zatím neví. Bude to záviset na množství poškozených dílů.

„Zase se musím s kufrem tahat do schodů. Výtahy mi velmi pomáhaly, jezdím vlakem často k příbuzným,“ sdělila cestující Alena Kratochvílová z Chebu. „Jsem zvědavá, jak to dlouho potrvá, než to dají dohromady,“ podotkla.

„Havárie vody byla zjištěna na rozvodu pod stanicí Cheb, přívod byl následně uzavřen a za účasti HZS Správy železnic bylo zahájeno čerpání 5 500 kubíků vody,“ potvrdila tisková mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Zasaženy byly prostory kolektoru pod výpravní budovou, technické zařízení pod výpravní budovou, podchod pro cestující, výtahy, eskalátory a stavební konstrukce. „Únik byl zjištěn na novém potrubí v rámci investiční akce v Chebu. Následně proběhla návštěva likvidátora a znalce v oboru, kteří potvrdili pochybení při realizaci rozvodu vody. Poté proběhla oprava dodavatelem a obnovily se dodávky vody,“ poznamenala tisková mluvčí.

V polovině týdne má dorazit na místo odborník, který stanoví cenu celkové opravy.