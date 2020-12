Vánoční výzdobu měst obdivují každým rokem stovky obyvatel i turistů. Každým rokem přibývá i lidí, kteří se předhánějí v tom, kdo bude mít v okně hezčí výzdobu. Města stojí výzdoba každoročně nemalé finanční prostředky.

Vánoční strom v Karlových Varech před Thermalem. | Foto: město Karlovy Vary

„Vánoční výzdobu má v Sokolově na starost městská společnost SOTES, která se stará o její instalaci, údržbu i každoroční doplňování jednotlivých prvků, pokud je to zapotřebí,“ sdělil mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín. Od roku 2016 tak investuje SOTES do doplňování a obměny vánoční výzdoby pro město každoročně do 40 000 korun,“ poznamenal mluvčí.