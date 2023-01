I v Chebu se přepisovaly rok staré záznamy. Na konci roku tam bylo naměřeno 14,69 °C, dosud bylo nejvíc 11,4 °C, Na Nový rok byla maximální teplota 13,3 °C proti loňským 10,9 °C.

V dalších dnech už by se ale mělo postupně ochlazovat a teploty by kromě pondělí neměly přesáhnout 10 °C. Přibývat by měly také srážky.

Záchránáři jeli k nehodě čtyřkolky, sami havarovali u Damic