Společnost je vlastníkem bývalé pohraniční roty a přilehlých pozemků u hraničního přechodu do německého Wildenau, které nyní chystá k rekonstrukci na kasino a hotel s parkovištěm pro zhruba 200 vozidel. Současné budovy podle mluvčího nechce odstranit, ale modernizaci zamýšlí rekonstrukcí a přístavbou. Stavět chce začít zhruba do jednoho až dvou let.

Investor v současné době řeší také dopravní napojení areálu, buď na nynější vjezd, který byl kdysi vybudován jako příjezdová cesta na rotu, nebo na připravovanou komunikaci s okružní křižovatkou, která má obsloužit širší území s pozemky v okolí roty.

"Bývalá rota pohraniční stráže je situována v místech, kde platná obecně závazná vyhláška, regulující hazard v Aši, provozování kasina umožňuje," zdůraznil mluvčí.

Dodal, že společnost EDP v Aši v současné době působí, provozuje kasino v objektu obchodního areálu Travel Free, nejednalo by se tedy o další kasino v Aši, ale o přestěhování provozovny na jinou adresu.