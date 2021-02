Deník na návštěvěZdroj: Deník

UŽ HOTOVÉ PROJEKTY

„Jeden z největších projektů, který se nám v posledních letech podařil, bylo získání kostela sv. Šimona a Judy do vlastnictví obce,“ řekl starosta Milíkova Jan Benka. Kostel následně dostal novou fasádu a zdobí střed obce. V Milíkově i ve všech přidružených obcí se také kompletně vyměnilo veřejné osvětlení. I kulturní sál doznal velké změny. Děti v Milíkově a v Malé Šitboři mají dispozici krásná hřiště. Oprav se dočkaly také místní komunikace. Dobrovolní hasiči jezdí novým dopravním automobilem a velkokapacitní cisternou. Obec získala historický majetek od Lesů ČR a pozemkového úřadu. „Mezi věci, které se nám daří, nelze nezařadit kulturní a společenský život. Na ty můžeme být právem hrdí,“ řekl starosta.

PLÁNY DO BUDOUCNA

„Máme připravenou projektovou dokumentaci na vodovodní přivaděč Malá Šitboř – Těšov – Mokřina,“ přiblížil plány Jan Benka. Právě řešení absence vodovodu v Mokřině je prioritou. Další projekt, který čeká na svůj čas a vypsání vhodného dotačního titulu, je výstavba nového správního a technického zázemí obce.

Do budoucna je Milíkov projektově připraven také na zpevnění břehů potoka přes intravilán obce. „Přispělo by to k dokonalosti obce. Z hlediska protipovodňového opatření by bylo vhodné tento projekt dokončit,“ řekl. A Milíkov uvažuje také například o tom, že by vybudoval jednu či dvě lokality pro budoucí výstavbu rodinných domů například v Malé Šitboři. „To je takový krátký náhled do budoucnosti,“ nastínil starosta.

PŘESTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU

V dohledné době se chtějí v Milíkově pustit do přestavby budovy obecního úřadu. „Máme zde jeden volný byt a uvolní se také prostory obchodu. Rozhodli jsme se proto, že přestěhujeme prostory úřadu o patro níž,“ konstatoval starosta. Obecní úřad se tak stane bezbariérový. „Horní prostory plánujeme zrekonstruovat a přebudovat na malometrážní byty a jednu bytovou jednotku o velikosti 2+1,“ dodal Jan Benka.