Pár začal v rychlosti řešit, jak by mohli rodinu dostat do bezpečí. „Její maminka získala číslo na humanitární organizaci v Žitomiru a skrze ní se situace začala hýbat. Organizace nám nabídla, že by byli schopni dopravit rodinu na hranice výměnou za to, že bychom jim poskytli nějaké humanitární prostředky. Neváhali jsme, a šli jsme do toho. Poté jsme se zeptali, kolik by byli schopní odvést lidí. Na to konto nám sdělili, že kolik my dovezeme materiálu, tolik lidí nám dokážou přepravit. To bylo pro nás víc přijatelné. Když máme možnost pomoci více lidem, tak do toho jdeme naplno,“ sděluje.

Cheb vytvořil formulář pro občany, kteří chtějí pomoci lidem z Ukrajiny

Jan a Lesya sehnali autobus, přátelé a okolí jim pomáhají. „Věci předáme ukrajinské organizaci a oni nám dají lidi. Uprchlíky budeme rozvážet podle toho, jak budou potřebovat. Někdo bude chtít zůstat v Polsku nebo na Slovensku. Budeme reagovat podle situace a volná místa následně doplňovat. Pomáháme přátelům dostat z Ukrajiny členy. Vezmeme všechny, které budeme moci pobrat. Důvodem této humanitární akce je dopravit do České republiky lidi z města Žitomir. Z této oblasti se nelze dostat samostatně pryč, protože na hranice je to zhruba pět set kilometrů,“ pokračuje.

Jan Ptáček žádá veřejnost o materiální pomoc. „Potřebujeme jídlo, vodu, teplé ponožky, lékárničky, power banky, nádobí na jedno použití, deky, termoprádlo, spacáky, matrace, obvazy, škrtidlo, vložky na zastavení krvácení, prášky na bolest, dalekohledy, baterky, čelovky, popřípadě nějaké vojenské oblečení. Vše, co půjde. Tyto věci vyměníme na hranicích, ale ještě nevíme na kterých,“ dodává.

Autobus z Chebu do Žitomiru bude vyjíždět v sobotu, bližší informace na čísle 776 591 655 (Lesya Prokopenko), 608 552 516 (Jan Ptáček).