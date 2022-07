Pípy roztáčely i další pivovary z celé republiky, například Psychovar, Malý Janek, Panaczech, Welzl, Švihov, Antoš, Permon, Rudohor a další. První ročník tohoto pivního festivalu doprovázel bohatý kulturní program a nechyběly ani pochoutky k pivu. To se někdy nazývá tekutý chleba, málo se ale ví, že se z chleba, respektive z obilného pečiva, dříve také vyrábělo. „Pokud to dokázali lidé před šesti tisíci lety, proč bychom to nezvládli i my,“ řekli si v pivovaru Welzl v Zábřehu.

A uvařili Chlebák. „Poměrná část sladu se nahrazuje naším chlebem, který neprodáme. Jinak by skončil jako krmivo nebo se vyhodil. Pivo je na trhu zhruba rok. Je to pro nás stále takový koníček, uvidíme, zda se Chlebák chytí. Sbíráme názory od zákazníků, nejsme přeci jen z oboru, jsme pekaři. Chceme se řídit známým heslem, že pivo je tekutý chléb,“ říká Petr Gregor z pekárny Vašíček ze Zábřehu na Moravě. Je ze třetí z generace pekařů, pekárna je na trhu 30 let. Pivovar Welzl s nimi prakticky sousedí.

Františkovy Lázně a Žírovice propojí podchod, letité snahy se vyplatily

„Tamní sládci se nebrání novinkám a šli do toho s námi, brali to jako super nápad. První várka nebyla nic moc, ale další už se povedly a na podobných akcích jsme měli během dvou hodin vyprodáno. A nejen to. Lidé se k nám na Chlebák vrací,“ dodává Gregor. Inspirací bylo britské pivo z toastového chleba, k českému ležáku ale v Zábřehu vybrali tradiční kváskový pšenično-žitný chléb. „Hledali jsme kompromis, aby chleba v pivu nebylo ani málo, ani moc,“ popisuje Miloš Hrabák, specialista na pivovarské technologie, který výrobu chlebového piva Chlebák zavedl v pivovaru Welzl v Zábřehu.

Je také jeho spolumajitelem. Chlebák je možné ochutnat v hospodách v okolí pivovaru nebo si ho objednat i online.