Z nákladního vozu vypadla paleta s balenou vodou rovnou před osobní auto

"To si takhle v klidu jedu po silnici a najednou přede mnou paleta s balenou vodou. Už se to nedalo ubrzdit, tak jsem do ní narazil." Tak by mohl popisovat kuriózní dopravní nehodu, která se stala 28. března na silnici u Teplé na Chebsku, řidič škodovky.

Kuriózní nehoda. | Foto: HZS