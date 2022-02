Cedulky s jeho jménem zdobí strojky stovek hodinových strojů. Mnohé z nich jsou dodnes ukryté za ciferníky na věžích a stále funkční. Řada z nich byla ovšem modernizována a předělána na elektrický nátah. A původní stoleté strojky byly kamsi odloženy, zničeny či odvezeny do šrotu. Je pár muzeí, kde je ještě možné vidět. Nyní k nim přibude i Kohlertovo rodiště Kraslice. I v nich je ve věži římskokatolického kostela odložen původní stroj z této dílny. Spolek přátel Kraslic ho chce vystavit v historické hrázděnce, kterou opravuje a jenž je jedním z nejstarších domů v Kraslicích. Do renovace přes sto let starého mechanismu se pustil Bohumil Břehovský.

Opraví drobné dámské náramkové hodinky a zároveň je schopen rozchodit a seřídit hodinový strojek na kostelní věži. Přitom není vyučeným hodinářem. Jeho záliba začala náhodou v roce 1975, kdy pracoval v elektrárně Tisová se dvěma vyučenými hodináři, kteří ho zasvětili do tajů hodinářství. První hodiny, které ve svých tehdy čtyřiadvaceti letech opravil, byly kuchyňské jeho maminky. U své záliby zůstal dodnes, kdy je v důchodu. Kohlertovy stroje viděl v několika kostelech regionu a o některé se dokonce stará. Například ve Stříbrné na Kraslicku je v kostelní věži každý třetí den. Přesně tak dlouho totiž vydrží natažený strojek tamních hodin. Přijde, vyšlápne 86 schodů a musí stroj natáhnout.

Kina se pomalu nadechují, ale přitáhnout lidi zpět ke kultuře bude chvíli trvat

Kraslický kostel má hodiny na elektrický nátah. Původní stroj leží léta ve věži ladem. Spolek s přátel Kraslic se tak domluvil s farníky a původní stroj nechá opravit a vystaví ho. "Stroj musím rozebrat, aby bylo možné dostat ho z věže po točitém schodišti dolů. Původně ho zřejmě vytáhli lany šachtou nahoru. Nad šachtou je však v současné době umístěn nový stroj, takže stejnou cestou ho dolů dostat nemůžeme. Ten původní, který budu opravovat, je zde zřejmě dobrých 130 let. Odhaduji to podle stroje v kostele ve Stříbrné. Je od stejného výrobce, ale už elegantnější, vylepšený, menší a mladší. Je vidět vývoj, kterým se hodinářská firma Kohlert posouvala vpřed," říká Břehovský. Podle hodináře jsou výraznými znaky, které charakterizují Josefa Kohlerta a jeho nástupce, kvalita provedení a snaha rozvíjet konstrukci strojů či odstraňovat nedostatky. První hodinové stroje se ještě vyznačují velkou robustností, avšak postupně přecházel Kohlert k menší konstrukci a jeho hodinového stroje prošly dalším vývojem a zlepšením.

Stroji, který ležel v kraslické věži chybí pouze nástavba na ciferník a rozvod. Jinak je funkční. Na kostele už však sloužit nebude, skončí právě v historické hrázděnce. "Práce bude obnášet spoustu hodin. Za prvé se musí stroj rozebrat a snést dolů. Poté se v dílně vyčistí, přeleští se čepy, zkontrolují ložiska, promaže a složí se to zpátky. To bude na mě," říká Břehovský. Laik, který hodináře sleduje si říká, že poskládat zpátky ozubená kolečka, táhla a spoustu dalších věcí je nadlidský úkol. Ale hodinář ví, co dělá a dokáže o každé součástce zasvěceně vyprávět, na co je a jak pracuje. Stejné strojky viděl podle svých slov například na Kraslicku, Kynšperku, kostele u přehrady Jesenice nebo v Nebanicích na Chebsku. "U posledně jmenovaných nebyly čtvrťové, ale jen půlové. To znamená, že odbíjejí čas pouze v půl a celou. Ten v Kraslicích má už Grahamův krok, což jsou už poměrně přesné kroky. Hodiny tedy měly přesnost plus minus minutu za den v závislosti na počasí. Když totiž koukám na závaží, neměly zřejmě tepelnou kompenzaci, takže jejich přesnost ovlivňovala venkovní teplota. Člověk, který je tehdy chodit natahovat, musel čas seřídit," konstatuje Břehovský.

Chodník má zajistit bezpečný přístup k oblíbené lokalitě Bílá voda

"Zároveň s vystavením historického hodinového stroje připravuje spolek publikaci, která ukáže kraslického rodáka Josefa Kohlerta a jeho stroje v Čechách," říká předseda spolku Otakar Mika. Díky aktivitě Spolku přátel Kraslic, vstřícnosti farníků a ochotě Bohumila Břehovského si budou moci lidé ještě letos připomenout možná opomíjenou osobnost zmíněného místního rodáka a jeho dílo. Nádherné a precizně zpracované mechanické stroje si pozornost právem zaslouží. Přestože svých sto let už dávno oslavily, stále fungují a ukazují přesný čas.