Dlouho čekala na vymodlené miminko, jenomže jí nebyla dána šance, aby se z vytouženého daru mohla někdy radovat. Jednačtyřicetiletá Eliška Monari – Dubšíková z Habartova na Sokolovsku zemřela osm dní po narození syna Radečka. Kvůli poporodním komplikacím vedoucím k masivnímu krvácení podlehla mozkové mrtvici, která byla způsobená nedostatkem krve. K takovým závěrům došli lékaři ve Fakultní nemocnici v Plzni. Tam se snažili mladou ženu zachránit, operace ale nebyla bohužel úspěšná.

O malého Radečka, který se v karlovarské porodnici narodil v pondělí 7. srpna večer, se nyní stará jeho otec Radek Dimitrov. Ten ale například není uveden ani v synově rodném listě.

„Pro Elišku bylo těhotenství opravdu vymodlené, nakonec nám přálo štěstí, a na konci loňského roku se to podařilo, otěhotněla. Radeček byl jejím jediným dítětem… V pátek 4. srpna jsme byli na kontrole v karlovarské nemocnici, trochu špinila, ale na porod to ještě nevypadalo. V sobotu ráno jí odtekla plodová voda. Chtěli jsme rodit v Sokolově, jenomže tam byla porodnice uzavřená, protože malovali. A tak jsme jeli do Varů,“ vypráví smutný příběh partner Elišky Radek Dimitrov.

Až do pondělka 7. srpna se nic nedělo. Přirozený porod se i přes odtok plodové vody neblížil, a tak gynekologové rozhodli, že ho vyvolají léky. V pondělí v 18.19 se pak přirozenou cestou narodil malý Radeček.

„Chvilku jsem s Eliškou a synkem pobyl a odjel domů. Pak mi pozdě večer z nemocnice volali, že Elišku převezli na ARO, protože masivně krvácí. Ležela v kómatu, přišla prý o dva litry krve. Když jsem pak za ní přišel a ona se probrala, ani si nepamatovala, že už je Radeček na světě. Povídá mi: „Budeme rodit.“ A já jí vysvětloval, že už to máme za sebou a ukazoval jí fotky. Za okamžik si už zase nic nepamatovala,“ pokračuje tatínek novorozeného chlapce.

Lékaři podle něho nakonec rozhodli, že Elišku letecky transportují do Fakultní nemocnice v Plzni. Zde se podrobila náročné operaci hlavy. „Utrpěla vážnou mozkovou mrtvici, oči jí přestali reagovat, z operace se už neprobrala. Nedostatek krve zapříčinil mozkovou mrtvici,“ vysvětluje.

V těžké životní chvíli se pak dostal do situace, že informace nebyly sděleny jemu, ale jen otci Elišky jako zákonnému zástupci. „Eliška nevyplnila formuláře a ani podklady pro rodný list, v němž tak nejsem uveden jako otec. To musím nyní vyřešit,“ prozrazuje Radek Dimitrov, kterému velmi pomáhají jeho rodiče a celá rodina. Roli matky převzal on.

Jeho příběh je hodně podobný tomu, co zažila rodina Svobodových z Březové u Karlových Varů. Na jaře roku 2021 se Kačce Svobodové narodila po několika neúspěšných pokusech o umělé oplodnění dvojčata. I ona ale začala masivně krvácet a také ona byla transportována do Plzně, kde se podrobila operaci hlavy. Kačka ji přežila, bojovala ale o svůj život, vážně ochrnula. Musela se znovu učit mluvit i chodit. Roli pečující matky za ni přebrala babička, maminka otce Marta Svobodová.

Redakce požádala o vyjádření Karlovarskou krajskou nemocnici v Karlových Varech. „Ačkoli bychom Vám rádi informace poskytli, nemůžeme tak učinit s ohledem na povinnou mlčenlivost dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Na základě zákona o zdravotních službách je Karlovarská krajská nemocnice a.s. jakožto poskytovatel zdravotních služeb povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb dozví. Zproštěni můžeme být pouze samotným pacientem, případně z dalších důvodů dle zákona o zdravotních službách, pod které však Vaši žádost nespadá,“ odpovídá mluvčí nemocnice Markéta Singerová.