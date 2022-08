Úkolem každého soutěžícího je natočit video a říct, co prospěšného udělal pro kamaráda, rodinu, zvíře nebo planetu. „Milé děti, máme pro vás připravenou v rámci projektu Maják – cesta bezpečí jednu zajímavou soutěž, která je příběhem pomoci pod názvem Otevřené srdce. Pokud jste někomu někdy pomohly, tak se můžete o váš příběh podělit formou videa. Posílat ho můžete na facebookové stránky Dětského úsvitu do 4. září, kdy bude výsledek vyhlášený. Pro výherce je připravena nádherná odměna, a to vyhlídkový let letadlem. Moc se těším na vaše příběhy otevřeného srdce a věřím, že otevřená srdce budeme mít i nadále,“ uvádí vedoucí sociální pracovnice Dětského úsvitu v Chebu Sonia Sudimacová.