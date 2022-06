"Vstup na opravené terasy jsme zpoplatnili. Činí padesát korun za dospělou osobu, děti mají přístup zdarma," informovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Vstupenky bez průvodce je možné třeba zakoupit i prostřednictvím e-shopu na stránkách městské společnosti Správy přírodních lázeňských zdrojů a kolonád. "Na tento víkend jsme ale připravili v rámci Dne dětí akci, že každý dospělý, který bude doprovázet dítě, nebude muset hradit vstupné. Platí to pro sobotu i neděli v čase od 11 do 16 hodin," uvedla primátorka.

Rozsáhlá oprava začala koncem ledna 2020, dokončena byla před loňskými letními prázdninami. "Prováděla ji firma OHL ŽS a celkové náklady byly 95 milionů včetně DPH. Město na rekonstrukci získalo dotaci z Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Karlovy Vary, která činila 77 milionů," upřesnil mluvčí radnice Jan Kopál.

Právě čerpání dotace zakazuje městu, aby na Mlýnské kolonádě provozovalo jakoukoliv komerční činnost. "To budeme moci až po uplynutí lhůty pěti let. Samozřejmě, že bychom byli rádi, kdyby zde bylo i nějaké posezení. Musíme ale počkat," doplnil náměstek primátorky Petr Bursík (ODS). "Na konci července se v Karlových Varech uskuteční tradiční Setkání evropské šlechty, které se pravidelně konalo vždy v dubnu. I šlechtici chtěli terasy využít, ale kvůli dotaci to nejde," poznamenala primátorka.

Podle mluvčího Kopála je ale i navzdory čerpání dotace možné, aby město vstup na terasy zpoplatnilo. "Jelikož šlo o opravu památky, může být vybíráno vstupné v přiměřené výši, jehož výtěžek musí sloužit pro údržbu této památky. Město ale nesmí mít ze vstupného zisk," vysvětlil mluvčí magistrátu.

Terasy na Mlýnské kolonádě nejsou jediné, které mají být ve městě nově přístupné pro veřejnost. Zprovozněné terasy například plánuje i Lázeňské sanatorium Thermal a město dokonce uvažovalo o zpřístupnění terasy nad Vřídelní kolonádou.