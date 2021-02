Více než 36 tisíc pacientů ošetří ročně záchranáři Karlovarského kraje. A ačkoli je teprve únor, už nyní se dá odhadovat, že letošní číslo naroste. Může za to pandemie covidu-19, která ze záchranářů, podobně jako z personálu nemocnic, ždímá síly. „Počet týdenních výjezdů se v této době navýšil o dvacet až třicet procent,“ vypočítává Radek Hess, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Kromě běžných výjezdů k nehodám, úrazům nebo náhlým zdravotním příhodám a mimo přejímku pacientů s těžkým průběhem covidu, se záchranáři v kraji účastní i očkování. „Záchranáři mají svůj vlastní očkovací i odběrový tým,“ doplňuje Hess. Mobilní očkovací tým zvládl do začátku února naočkovat přes tisíc zájemců z řad klientů a zaměstnanců v sociálních službách. Očkování proběhlo v šestnácti zařízeních, zbývá ještě pomoc v dalších čtrnácti. K dispozici jsou záchranáři ale také seniorům a jiným ohroženým skupinám v jejich domácnostech. „Náš odběrový tým tak jezdí třeba k imobilním pacientům, kteří nemají síly k tomu, aby sami navštívili odběrové centrum,“ popisuje Hess.

V rámci Karlovarského kraje má Zdravotnická záchranná služba třináct výjezdových základen, napříč krajem. V okrese Karlovy Vary jsou výjezdní místa v krajském městě, Žluticích a Toužimi. Pro případy z okresu Sokolov startují záchranáři ze Sokolova a Horního Slavkova. Nejvíce základen je v okresu Cheb, kde mimo okresního místa vyjíždějí záchranky i z Aše, Lubů u Chebu, Mariánských lázní a z Teplé. Výjezdy koordinují operátoři ze střediska v Karlových Varech. Právě dispečink, který momentálně obsluhuje devatenáct operátorů, je část, kterou by chtěla záchranná služba v kraji posílit. „Zde je dlouhodobá potřeba a poptávka po zaměstnancích a do budoucna i bude,“ říká Petra Bakurová z úseku ředitelství. Co se týče záchranářů a řidičů, jsou počty zaměstnanců dostatečné. "Aktuálně máme 104 záchranářů a 95 řidičů," vypočítává Bakurová. I tak by si ale záchranná služba přála do týmu další kolegy. "Provoz výjezdové části je v tomto zajištěn bez nutnosti přijímat opatření. Kdyby se však objevil záchranář nebo řidič vozu, který by u nás chtěl pracovat, určitě bychom ho neodmítli," dodává Petra Bakurová. Navýšení kapacity by v budoucnu zajistilo i vykrytí záchranářů, kteří odcházejí do penze či na mateřské dovolené.

Mimo personálních sil probíhá pravidelně také posilování vozového parku. „Každý rok se jedná o pět nových sanitek rychlé zdravotnické pomoci,“ upřesňuje Hess. Prostředky na obnovu vynakládá zdravotnická služba z vlastních prostředků nebo fondů Evropské unie či z dotací ministerstva zdravotnictví nebo sponzorů. Zvláštností vozového parku jsou například logistické speciály pro případ mimořádných událostí. Jsou vybavené materiálem pro transporty zraněných a především jsou plné zdravotnického vybavení. V případě srážky autobusů či vlaků tak nemusí každá sanitka vézt vybavení navíc. Na místo přijede právě logistický vůz, který nabízí prostředky k ošetření až dalších šedesáti osob. Mimo sanitek má vozový park také vozy pro setkávací systém Rendez-vous, které obsluhují vozy Škoda Kodiaq. Jsou speciálně upravená pro zdravotnický provoz. „V úložném prostoru vozu je umístěno výsuvné plato, na kterém jsou připevněny zdravotnické přístroje a ostatní potřebné prostředky pro zásah na místě události, jako například ruční svítilna, ochranné přilby a batohy záchranářů,“ vyjmenovává Petr Královec, vedoucí provozního oddělení. Vozidla je navíc možné doplnit topením, parkovací kamerou či ledničkou na uskladnění medikace.