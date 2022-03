Nyní došlo k předání balíčků pro lidi, kteří zůstávají na Ukrajině a teď je čeká společná cesta zpět do Chebu. „Po strop jsme narvali dodávku a zbytek byl složený v hale. Jsme v pořádku, pár příhod máme, ale teď to důležitější. Přijeli jsme na Hraniční přechod Krakowec, kde jsme vyzvedli lidi, které autobus dopravil ze Žitomiru. Tímto vám všem, co jste se na tom podíleli chceme s Lesyou mockrát poděkovat. Nemáme slov na to co jsme dokázali během čtyř dní! Děkujeme všem lidem, co přinesli potřebné věci do sbírky, popřípadě finančně podpořili. Sláva Ukrajině,“ uvádí emotivně Jan Ptáček.

I Lesya Prokopenko má velkou radost, že byla mise úspěšně splněna, a že se mohou opět vidět s rodinou, a dále také, že mohli zachránit i další lidi, kteří prchali před ruskými vojsky. „Povedlo se! Všichni jsou tu ve zdraví. Lidé jsou sice unavený, ale strašně šťastný. Vezeme lidi ze Žitomiru a z dalších měst Ukrajiny. Měli jsme místa navíc, tak jsme je hned obsadili! A teď hurá do Prahy, Hronova a Chebu. Všichni jsme šťastní. Dnes jsem brečela už jen kvůli tomu, jak lidi byli vděční a pořád mi děkovali. Nebudu ani mluvit, jak jsem se cítila, když jsem se potkala se svojí rodinou. Děkuji všem přátelům, známým a i cizím lidem, který nebyli lhostejný. Čeká nás ještě dlouhá cesta domů, ale tohle už je to nejmenší,“ dodává s tím, že se domů už velmi těší.

