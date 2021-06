Před více než rokem byla záchranná stanice Soos upozorněna Správou CHKO Slavkovský les na zraněného výra velkého.

„Výr byl dovezen s paralýzou pánevní kosti. Začal reagovat až po půlroční léčbě a poté době se konečně výrazně zlepšoval. Nicméně byla už zima a nemohli jsme ho pustit. Byla totiž nízká potravní nabídka. Proto jsme čekali až do tohoto období, kdy bude mít náš svěřenec vhodné podmínky pro přežití,“ potvrzuje ošetřující veterinář Michal Houtke.

Byl v tak špatném zdravotním stavu, že nebylo jisté, jestli vůbec přežije, natož jestli se ještě rozlétne do volné přírody. „ Byl to můj první pacient, tak to byla opravdu velká srdeční záležitost. Jsem velmi rád, že se povedlo po roce a něco našeho oblíbeného výra pustit do volné přírody,“ říká dojatě správce Soosu Zdeněk Soukup.

Jedna z největších sov u nás potřebuje speciální péči. Záchranáři se o ni museli starat s velkou péčí. „Ze začátku jsme mu aplikovali kortikoidy a následně vysoké dávky vitamínu B. Měl totiž značná neurologická postižení, potvrzuje správce Soosu Soukup.

Záchranná stanice Soos je jedna ze dvou v Karlovarském kraji. Díky péči odborníků ročně přežije stovky zvířat ohrožených na životě. Starosta města Františkovy Lázně Jan Kuchař dělá další kroky k nové projektové dokumentaci, aby bylo možné postavit novou, moderní záchrannou stanici, která dokáže pomáhat i dalším vzácným volně žijícím zvířatům. „V loňském roce jsme vypouštěli několik čápů, labutí, poštolek, ale i savců. Takovým mým snem je, aby součástí této nové stanice byla i odchovna sovy pálené, kterou bychom rádi zachovali pro další generace,“ dodal starosta Kuchař.