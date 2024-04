Každé tři hodiny ji musí krmit. V záchranné stanici živočichů ve Studánce na Tachovsku aktuálně zachraňují maličkou veverku. Není jediným prckem, kterého tam teď piplají, pečují mimo jiné i o tři malá liščátka. Snaží se, aby si zvířata nezvykla na člověka a mohla být vrácena do přírody.

Roztomilost sama. V záchranné stanici pečují o malou veverku či liščata. | Video: Karel Bobál

„Malá veverka k nám doputovala z Mariánských Lázní. Tam se stává poměrně často, že turisté najdou v parcích zvířata vypadlá z hnízd, nejen veverky. Toto mládě bylo nalezeno podchlazené, nechtělo moc pít,“ popisuje Karel Bobál ze záchranné stanice.

Teplo a časté krmení ale dle všeho přinesou pozitivní výsledek. „Už je to dobré, začíná vidět, to už je svým způsobem vyhráno. Ale samozřejmě ji musíte krmit zhruba každé tři hodiny, musíte jí masírovat bříško, kvůli vyměšování, a podobně,“ vysvětluje Bobál a dodává: „Lidé nám volají, že našli nějaké mládě a chtějí se o něj starat sami. To ale nedoporučuji. Nemají zkušenosti a nemají udělenu žádnou výjimku na to, aby doma měli veverku či dravce a snažili se je krmit.“

Zdroj: Karel Bobál

V záchranné stanici ve Studánce mají samozřejmě jako každé jaro mláďat více, starají se mimo jiné i o liščata. Ta byla maličká a poloslepá objevena pod hromadou dřeva na Tachovsku. Jedno boj o život nezvládlo, ale tři se mají čile k světu. „Teď už jsou pěkná, hrají si. Neochočujeme je. Půjdou do voliéry, kde mají úkryty, a kam se jde jen jednou denně kvůli krmení. Pak budou liščata vypuštěna do přírody. O to se snažíme u všech zvířat, stejné to bude i s malou veverkou,“ konstatuje Bobál s tím, že odchovaná mláďata se snaží vždy vrátit do přírody v lokalitě, kde byla nalezena.

Stejný přístup volí zvířecí záchranáři i v případě ptáků včetně dravců, o které musejí pečovat. I u nich dělají vše pro to, aby si nezvykli na člověka a mohli být vráceni do přírody.