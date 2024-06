V sobotu 15. června se v Chebu uskuteční charitativní akce s názvem „Váš bůh je DJ vol. II“ s podtitulem „I Ty můžeš zachránit lidský život“. Tento kulturní happening, připravený chebským DJ Tomášem Kouckým s finanční podporou města, je zaměřen na podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně a pomoc rodinám s onkologicky nemocnými dětmi.

Zachraňte život hudbou, vyzývá chebský DJ | Foto: Archiv Tomáše Kouckého

Hlavním cílem akce je přilákat co nejvíce lidí do registru dárců Nadace pro transplantace kostní dřeně. „Registrace je jednoduchá a zahrnuje pouze stěr z úst. Každý, kdo se přihlásí do registru, obdrží zlatou stuhu na ruku, která opravňuje k volnému vstupu na večerní akci v Kulturním centru Svoboda, včetně rautu a vstupenky do Aquaforum Františkovy Lázně,“ uvádí pořadatel Tomáš Koucký.

Pro ostatní účastníky je připravena možnost finančně podpořit nadaci a nemocné děti v regionu. Prvních 100 finančních dárců obdrží speciální korálkový náramek, který osobně vyrobily Jitka Valentová a Dana Ucynková, a další dárci budou odměněni fialovým náramkem.

Program akce je rozdělen do dvou částí. Odpolední část, která začíná v poledne na chebském náměstí, nabídne dětský program, koncert kapely 9.Planeta, kuchařskou show a vystoupení kapely Lucie Revival. Vstup na tuto část programu je zdarma. Večerní část od 19 hodin v Kulturním centru Svoboda slibuje zábavu ve společnosti regionálních DJ legend a koncert kapely Queenmania s největšími hity skupiny Queen.

Podle chebského DJ byl první ročník této akce, který se konal v roce 2021, velmi úspěšný. „Výsledkem bylo rozdělení bezmála 360 tisíc korun mezi Nadaci pro transplantace kostní dřeně a dvě rodiny s nemocnými dětmi. Kromě finanční podpory se také do registru dárců kostní dřeně tehdy přihlásilo 27 nových dárců, z nichž tři již našli své pacienty,“ dodává nadšeně pořádající DJ s tím, že jeho letošní cíl, vybrat více než půl milionu korun, se mu, zdá se splní. Transparentní účet neziskové organizace před pár dny atakoval hranici 490 tisíc korun. Další meta, tedy padesát nově registrovaných dárců, bude jasná nejdříve po proběhlé akci. Jejich náběr bude probíhat po celou dobu konání akce.

V České republice je vstup do registru dárců věkově omezený

Registrovat se mohou lidé ve věku od 18 do 35 let. Po zaregistrování mohou být aktivními dárci až do věku 60 let. Pro registraci se vyžaduje dobrý zdravotní stav a ochota podstoupit další lékařská vyšetření, která potvrdí vhodnost k dárcovství. Přihlášení do registru zahrnuje jednoduchý proces, často jen stěr z úst nebo odběr krve.