Žáci ze základní a mateřské školy v ašské Okružní ulici uklidili své okolí. Celkem se akce zúčastnilo 9 dospělých a 24 dětí.

Žáci ašské školy uklízeli okolí města. | Foto: archiv školy

Asistoval jim při tom i pes. Děti si rozdaly rukavice, pytle a daly se do díla. Organizátoři všechny upozornili, na co sahat nemají, a všichni vyrazili do terénu. „Celkem jsme uklidili zhruba 6200 metrů čtverečních plochy a nasbírali jsme 16 pytlů odpadků. Mezi odpadem převažovaly plechovky, lahve a nejrůznější plasty. O odvoz pytlů se postaraly Technické služby města Aš. Určitě si to příští rok zopakujeme,“ sdělila pedagožka Hana Pisáriková.